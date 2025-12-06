Carolina Lapausa nos cuenta cómo es Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Tiene mucho carácter, pero es muy leal"

Luz se ha ganado un hueco en nuestro corazón y ha conquistado a la audiencia de Sueños de libertad con su simpatía, su dulzura, su pasión por la medicina y ser una gran defensora de la justicia.

Hemos sido testigos de su gran evolución: ha conseguido el título de doctora, se ha reconciliado con su padre biológico y se ha casado con Luis. ¡Ya es toda una Merino!

La mejor amiga de Begoña no ha tenido una vida fácil, pero ha sabido econtrar su lugar en la fábrica que ahora no pasa su mejor momento con la llegada de Brossard.

"Luz tiene un puntito Concha Velasco"

Pero, ¿cómo es realmente Luz? Hemos hablado con Carolina Lapausa, la actriz que se mete en la piel deeste personaje tan carismático y ha jugado a: 'Si Luz fuera...'

Con sus respuestas hemos conocido un poquito más Luz. La actriz nos ha contado que si la doctora fuese un color sería color luminoso como un azul cielo, si fuese un animal sería un felino ya que, aunque nuestra doctora tiene mucho carácter es también muy leal.

Si tuviese que elegir un emoji de whatsapp sería, cómo no podía ser de otra manera, el de la doctora y también nos ha confesado que Luz tiene un puntito Concha Velasco. ¡Nos encanta! ¿Veremos algún día a Luz cantando 'la chica yeyé' en Sueños de libertad?

