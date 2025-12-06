Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te pierdas el juego más divertido!

Carolina Lapausa nos cuenta cómo es Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Tiene mucho carácter, pero es muy leal"

La actriz, que interpreta a la doctora Borrell, se atreve a participar en el juego más divertido de Sueños de libertad.

Carolina Lapausa nos cuenta cómo es Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Tiene mucho carácter, pero es muy leal"

Publicidad

Luz se ha ganado un hueco en nuestro corazón y ha conquistado a la audiencia de Sueños de libertad con su simpatía, su dulzura, su pasión por la medicina y ser una gran defensora de la justicia.

Hemos sido testigos de su gran evolución: ha conseguido el título de doctora, se ha reconciliado con su padre biológico y se ha casado con Luis. ¡Ya es toda una Merino!

Los compañeros de Luz sorprenden a la doctora con una emotiva fiesta de despedida: “¡Gracias por cuidarnos!”

La mejor amiga de Begoña no ha tenido una vida fácil, pero ha sabido econtrar su lugar en la fábrica que ahora no pasa su mejor momento con la llegada de Brossard.

"Luz tiene un puntito Concha Velasco"

Pero, ¿cómo es realmente Luz? Hemos hablado con Carolina Lapausa, la actriz que se mete en la piel deeste personaje tan carismático y ha jugado a: 'Si Luz fuera...'

Con sus respuestas hemos conocido un poquito más Luz. La actriz nos ha contado que si la doctora fuese un color sería color luminoso como un azul cielo, si fuese un animal sería un felino ya que, aunque nuestra doctora tiene mucho carácter es también muy leal.

Begoña se sincera con Luz sobre su beso con Gabriel: “Cuando estoy con él, no pienso en Andrés”

Si tuviese que elegir un emoji de whatsapp sería, cómo no podía ser de otra manera, el de la doctora y también nos ha confesado que Luz tiene un puntito Concha Velasco. ¡Nos encanta! ¿Veremos algún día a Luz cantando 'la chica yeyé' en Sueños de libertad?

¡No te pierdas el vídeo completo y sigue disfrutando de la serie diaria más vista de la televisión, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

David y Patricia

La emoción de David al saber el nombre que Patricia le quiere poner al bebé: “Me hace muchísima ilusión”

Carolina Lapausa nos cuenta cómo es Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Tiene mucho carácter, pero es muy leal"

Carolina Lapausa nos cuenta cómo es Luz, su personaje en Sueños de libertad: "Tiene mucho carácter, pero es muy leal"

Seren

La venganza de Seren se vuelve en su contra en los próximos capítulos de Renacer

Capítulo 452 de Sueños de libertad: 5 de diciembre: Cloe admite el plagio de Brossard al perfume de Luis
Resumen

Capítulo 452 de Sueños de libertad: 5 de diciembre: Cloe admite el plagio de Brossard al perfume de Luis

Gabriel grita a Julia delante de Begoña y ella se enfrenta a
Capítulo 452

Gabriel grita a Julia delante de Begoña y ella se enfrenta a él: “¡Se te ha ido la cabeza!”

Joaquín entra en pánico al descubrir que Gema está embarazada: “Está en juego tu vida”
Capítulo 452

Joaquín entra en pánico al descubrir que Gema está embarazada: “Está en juego tu vida”

La joven le cuenta a su marido que van a tener un hijo.

Gabriel, lleno de rabia, acusa a Andrés: “Creo que estás detrás de la visita de mi madre”
Capítulo 452

Gabriel, lleno de rabia, acusa a Andrés: “Creo que estás detrás de la visita de mi madre”

El abogado sospecha de su primo. Cree que él es quien ha traído a Delia a Toledo.

“No quiero que se sigan aprovechando de ti”: Carmen, al límite, intenta que Tasio abra los ojos

“No quiero que se sigan aprovechando de ti”: Carmen, al límite, intenta que Tasio abra los ojos

La nueva pareja sorpresa de la mansión: Ifakat y Sehmuz imaginan un futuro, ¿y un hijo juntos?

La nueva pareja sorpresa de la mansión: Ifakat y Sehmuz imaginan un futuro, ¿y un hijo juntos?

Jessica Serna presenta a Limita en Las hijas de la criada: “Sabe todos los secretos de los Valdés”

Jessica Serna presenta a Limita en Las hijas de la criada: “Sabe todos los secretos de los Valdés”

Publicidad