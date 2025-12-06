La edición especial de noche de La Ruleta llega para repartir muchos premios: “Desde casa podéis participar, pero no podréis ganar hasta 100.000 euros”

Jorge Fernández y Laura Moure presentan otro programa más de la entrega especial de noche de La ruleta de la suerte. El concurso que triunfa las noches de los sábados y que reparte miles de premios entre sus concursantes.

Hasta ahora nadie ha conseguido llevarse los 100.000 euros, el premio especial. “Vais a poder resolver paneles, pero no podréis llevaros dinerito”, ha señalado Jorge Fernández refiriéndose a los telespectadores.

La banda también cumple un papel muy especial, animando y deleitando con sus canciones a todo el mundo con temazos. A Joaquín Padilla se le suma Tayra Taylor y su espectacular voz.

No te pierdas esta noche, La ruleta de la suerte, en Antena 3.