AVANCE | A LAS 22.00 HORAS
La edición especial de noche de La Ruleta llega para repartir muchos premios: “Desde casa podéis participar, pero no podréis ganar hasta 100.000 euros”
La ruleta de la suerte noche vuelve con un sexto programa en el que los concursantes pelearán por conseguir los 100.000 euros.
Jorge Fernández y Laura Moure presentan otro programa más de la entrega especial de noche de La ruleta de la suerte. El concurso que triunfa las noches de los sábados y que reparte miles de premios entre sus concursantes.
Hasta ahora nadie ha conseguido llevarse los 100.000 euros, el premio especial. “Vais a poder resolver paneles, pero no podréis llevaros dinerito”, ha señalado Jorge Fernández refiriéndose a los telespectadores.
La banda también cumple un papel muy especial, animando y deleitando con sus canciones a todo el mundo con temazos. A Joaquín Padilla se le suma Tayra Taylor y su espectacular voz.
No te pierdas esta noche, La ruleta de la suerte, en Antena 3.
