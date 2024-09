Todo lo que debes saber para elaborar mayonesa casera: los trucos más sonados de Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado mayonesa casera en muchas ocasiones. Unas veces ha hecho la mayonesa tradicional, pero otras la ha elaborado con ingredientes diferentes para que puedas disponer de todas las opciones posibles.

¿Qué hacer para que no se te corte la mayonesa? ¿Te gusta con ajo o sin él? ¿Qué cantidad de aceite necesita? ¿Cómo se hace sin huevo? ¿Cómo se aligera?

Todas estas dudas y más, van a quedar resueltas en este momento porque hemos recopilado todo lo que tienes que saber para elaborar tu propia mayonesa casera, sin riesgos y con un sabor espectacular.

¿Por qué Arguiñano no usa aceite de oliva virgen extra en la mayonesa?

Karlos Arguiñano ha dejado claro en varias ocasiones que "no debes añadir aceite de oliva virgen extra" a la mayonesa. La razón la ha contado innumerables veces, pero el cocinero insiste: "Os lo vuelvo a repetir".

¿Qué pasa cuando quieres hacer mucha cantidad?

En menos de un minuto la puedes tener lista una mayonesa casera sensacional, pero ¿qué ocurre cuando quieres hacer más cantidad de mayonesa de lo habitual?

¿Tenemos que añadir otro huevo? Si le echamos más cantidad de aceite, ¿tendrá un sabor más intenso? Karlos Arguiñano confiesa en el siguiente vídeo qué hacer en caso de que necesites más cantidad de mayonesa.

¿Cómo se aligera la mayonesa casera?

Puede que en algunas ocasiones te salga la mayonesa casera demasiado espesa. Pero no te preocupes porque en este caso, Karlos Arguiñano asegura que la puedes aligerar. ¿Pero cómo hacerlo?

¿Añadimos más aceite? ¿Le ponemos otro huevo? ¿Se le echa un poco de zumo de limón? Descubre el truco que muestra Arguiñano en el siguiente vídeo.

¿Existe otra forma de hacer mayonesa?

La respuesta es sí. Nada como la mayonesa casera, con todo el sabor y el toque que siempre nos enseña Karlos Arguiñano. Pero a veces ocurre que se nos corta, y para que esto no pase Arguiñano recomienda hacer lactonesa.

Es una magnífica alternativa que propone Arguiñano si quieres evitar los riesgos de contraer salmonela.

¿Se puede usar menos cantidad de aceite?

Claro que sí. Karlos Arguiñano ha elaborado una mayonesa especial con huevos cocidos que "queda muy rico". Pero además, "lo importante es que lleva muy poca cantidad de aceite".

La mahonesa con huevo duro no queda exactamente igual que la que solemos tomar habitualmente. Si la probáis sola, notaréis el toque del huevo cocido, pero si la mezcláis con otros ingredientes, seguramente no notaréis la diferencia. Además tiene la ventaja de que no se corta.

¿Cómo rebajar el sabor a ajo?

Cuando elaboras una mayonesa casera con ajo, es posible que te pases con el sabor fuerte del ajo. Pero Karlos Arguiñano sabe cómo rebajar el sabor a ajo para hacer una mayonesa suave. Lo desvela en el siguiente vídeo.

Ahora que estás al tanto de todos los trucos que nos ha enseñado Karlos Arguiñano sobre cómo elaborar mayonesa casera, ya te puedes poner manos a la obra. ¡Buen provecho!