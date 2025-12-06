La venganza de Seren se vuelve en su contra en los próximos capítulos de Renacer

En los próximos capítulos de Renacer, la tensión vuelve a subir para la familia Yavuzoglu. Después de descubrir la traición, Seren decide no callarse más y presenta una queja formal en el hospital. Su testimonio pone a Uras y Maral en el punto de mira justo cuando la junta médica se reúne para revisar el caso.

Mientras tanto, Uras intenta desesperadamente evitar que todo vaya a peor. Nervioso y sin pensar con claridad, le pide a Maral que borre los vídeos de seguridad que podrían mostrar lo que pasó en el hospital. Pero ella se niega. Esa grabación existe y puede caer en malas manos en cualquier momento.

En medio de este caos, Bahar teme que esta vez la familia no logre sostenerse. Pero cuando parece que las cosas no pueden complicarse más, la policía llega al hospital buscando a Seren: “Hay una denuncia contra usted por agresión y daños materiales. Acompáñenos a comisaría”.

