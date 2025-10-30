Antena 3 LogoAntena3
Botón del arrepentimiento y megabloqueo: así han usado los coaches sus nuevas herramientas en la primera fase de La Voz

Durante las Audiciones a ciegas, los coaches han tenido herramientas nuevas que les han ayudado a la hora de la elección de talents.

Este año los coaches han contado con novedades en sus sillas durante las audiciones

Julio Gil López
Publicado:

En esta edición, los coaches han tenido nuevos instrumentos para coger ventaja respecto al resto o resarcirse de su decisión. Las incorporaciones añaden un poco más de tensión en las audiciones, que dejan el futuro del talent hasta el final de su actuación.

Uno de ellos ha sido el Botón del arrepentimiento. Consiste en una oportunidad extra que tiene los coaches en el caso de no haber escogido a un concursante durante el tiempo de la canción.

También ha aparecido el botón del Megabloqueo, con el que los coaches han podido impedir que sus compañeros pudiesen girar la silla.

Los momentos de arrepentimiento de los coaches:

Pablo López fue el primero en usar el Botón del arrepentimiento. El cantante dudó hasta el final, pero "La Cangreja" conquistó al coach con una canción de cosecha propia.

Sebastián Yatra decidió gastar su Botón del arrepentimiento con el trío gaditano Al linquindoi, con una actuación que no acabó de convencer a los jueces hasta que al final el colombiano decidió darles una oportunidad.

El talent que consiguió hacer que Mika se arrepintiese en último momento fue Antony Moreno, a quien los nervios le jugaron una mala pasada, pero el libanés decidió apostar por él.

Mika y Antony

Por su parte, Malú tardó poco en arrepentirse. Justo después de que Audrey terminase la actuación, la coach pulsó el Botón del arrepentimiento.

Malú y Sisi Bon

El megabloqueo triunfa entre los coaches:

Tan solo dos coaches usaron el Megabloqueo durante las audiciones. Pablo López eligió la actuación de Mar para bloquear a todos sus compañeros, gracias a la confianza que le mostró la talent después de su actuación.

Malú fue la otra coach que decidió bloquear al resto de sus compañeros cuando vio que Sisi Bon dudaba al elegir. La madrileña pulsó el botón de Megabloqueo y dejó sin opción a sus compañeros.

María Becerra

Avance exclusivo: el plató se revoluciona con la batalla más numerosa de La Voz... ¡y así reaccionan los asesores!

