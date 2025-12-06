Estefanía, diseñadora de bebés reborn, sobre los 'partos' simulados: "Para algunas coleccionistas es un insulto"

Los bebés reborn se han convertido en una tendencia entre coleccionistas y madres que buscan un refugio en estos muñecos. Sin embargo, hay quien lleva esta moda al extremo, haciendo 'partos' reborn.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Estefanía Aguado, diseñadora de bebés reborn, que comenzó a raíz de regalarle uno a su hija. "Lo vi y decidí hacerlos yo", nos cuenta.

Estefanía se ha posicionado sobre los 'partos' reborn que se están haciendo virales por redes sociales. Para ella, estos bebés son un hobby para coleccionistas, pero no debería llevarse a esos extremos. "Para algunas es como un insulto", advierte.

Según Estefanía, este tipo de contenido de madres reborn que lo llevan al extremo no favorece a la imagen de las personas que trabajan o coleccionan estos muñecos. "Tanto a las que los hacemos como a las que los coleccionan, se nos insulta mucho por redes sociales", asegura Estefanía. ¿Dónde está el límite de los bebés reborn?