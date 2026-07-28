Las recetas de pasta más exitosas de Karlos Arguiñano

Aunque la pasta puede parecer simple, lo cierto es que se pueden preparar un montón de platos originales y elaborados con ella. Solo tienes que elegir tu preferida y probar con alguna de las miles de recetas que ha propuesto Karlos Arguiñano en sus programas.

Fusilli con crema de calabacín y queso feta

El queso feta se encarga de hacer única esta receta de Karlos Arguiñano con pasta y productos de temporada.

Bimi con tagliatelle

Para los que no les gusta el brócoli, tienen en el bimi, una alternativa perfecta, se trata de una hortaliza muy parecida. Se puede cocinar de múltiples formas, por ejemplo, cocida o a la plancha. Sin ir más lejos, a esta receta de pasta le da un punto de lo más original.

Canelones de cordero

Una gran opción para sorprender a tus invitados sin complicarte demasiado la vida. Esta receta de Karlos Arguiñano fusiona los canelones con el cordero de una forma exquisita. Además, es una receta muy completa y saludable.

Macarrones con albóndigas y salsa de guisantes

Si unos buenos macarrones o unas buenas albóndigas ya están riquísimas por separado, imagina cómo deben de estar juntos y encima fusionados con una deliciosa crema de guisantes. Karlos Arguiñano consigue un plato de lo más completo y nutritivo.

Pizza de anchoas frescas

Una vez tengas hecha la masa, la elaboración de esta pizza es pan comido. Colocas las anchoas sobre la masa ya cocinada y tras un par de minutos más en el horno y un toque imprescindible de albahaca, consigues un plato de lo más innovador.

Lasaña de verduras con bechamel de avena

Con esta lasaña tienes una receta muy completa que te dejará con el estómago contento para el resto del día. La combinación de las verduras es la clave de este plato tan nutritivo, que siempre acompañar de una ensalada fresquita.

Tallarines verdes

Esta nutritiva receta llena de propiedades es una forma muy saludable de comer tallarines y una alternativa ideal para introducir las espinacas en tu dieta.

Farfalle con pollo, espinacas y champiñones

Esta receta tiene de todo, la pasta, la carne, las verduras y las hortalizas hacen una combinación ideal para conseguir un plato completo y saludable.

Fettuccine a la puttanesca

La salsa acompaña a la pasta de forma exquisita consiguiendo un plato muy original. Aunque la salsa puttanesca suele acompañar pastas largas, también funciona muy bien para acompañar otros platos como carnes, huevos o pescado.

Fideos udón con mejillones al curry

La pasta udón es una pasta japonesa similar a los tallarines que se cocina muy rápido. Karlos Arguiñano le ha dado un toque muy original con los mejillones y una salsa con curry y leche de coco.

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