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Aprende a cocinar unas riquísimas carrilleras de cerdo con esta receta de Karlos Arguiñano

Con esta receta el éxito está asegurado, porque la carrillera es, como dice Arguiñano “una carne muy rica de comer”.

Karlos Arguiñano: receta de carrilleras de cerdo en salsa de Oporto

Aprende a cocinar unas riquísimas carrilleras de cerdo con esta receta de Karlos Arguiñano

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Si quieres preparar un plato riquísimo y de nivel, Karlos Arguiñano tiene la receta ideal con una de las carnes que más alegra el paladar.

Lo habitual es espesar las salsas utilizando harina de maíz refinada disuelta previamente en agua fría, aunque también puedes conseguir una textura más consistente incorporando unos copos de patata o dejando que la salsa hierva unos minutos más para que reduzca.

Ingredientes, para 4 personas

12 carrilleras de cerdo

1 cebolla

1 zanahoria

1 tomate

5 dientes de ajo

100 ml de vino de Oporto

Harina de maíz refinada diluida en agua fría

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 rama de tomillo

1 hoja de laurel

Perejil

Paso a paso:

Calienta 4 cucharadas de aceite en una olla exprés. Retira la membrana de grasa que recubre las carrilleras. Salpimiéntalas y dóralas en la olla durante 5-6 minutos. Cuando estén bien selladas, retíralas y resérvalas.

Fríe las carrilleras
Fríe las carrilleras | antena3.com

Pela los ajos y la cebolla, córtalos en dados e incorpóralos a la olla. Pela la zanahoria, córtala en trocitos finos y añádelos al sofrito. Sazona las verduras y cocínalas a fuego medio durante 10-12 minutos.

Rehoga las hortalizas
Rehoga las hortalizas | antena3.com

Parte el tomate por la mitad, rállalo y agrégalo a la preparación. Después, incorpora la hoja de laurel, la rama de tomillo, el vino de Oporto, un vaso de agua (250 ml) y vuelve a introducir las carrilleras en la olla. Ajusta el punto de sal, cierra la olla y cocina durante 18-20 minutos desde que la válvula alcance la presión.

Una vez finalizada la cocción, saca las carrilleras y resérvalas. Retira con un cucharón la grasa que haya quedado en la parte de arriba, así como la hoja de laurel y la rama de tomillo. Tritura las verduras hasta obtener una salsa fina y uniforme.

Tritura las hortalizas
Tritura las hortalizas | antena3.com

Devuelve las carrilleras a la olla, espesa la salsa con un poco de harina de maíz refinada previamente disuelta en agua fría y espolvorea un poco de perejil picado. Sirve las carrilleras y decora cada plato con perejil al gusto.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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