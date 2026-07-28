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Vacas quemadas o desaparecidas, un ganadero busca sus reses desesperado: "No es cambio climático, esto está totalmente abandonado"

José López ha visto cómo su finca de 1.500 hectáreas ha quedado absolutamente calcinada por las llamas, y en el proceso, aún sigue buscando a siete de sus vacas, que desaparecieron junto con sus crías.

El infierno que vive un ganadero, en busca de sus vacas perdidas

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Sofía Avendaño
Publicado:

El incendio que ha arrasado buena parte de la sierra de Ávila deja historias como la de José López, un ganadero que ha visto cómo las llamas han devastado prácticamente toda su explotación. Su finca, de 1.500 hectáreas, ha quedado calcinada en un 90%, y ahora la prioridad es encontrar a los animales desaparecidos.

"Estamos intentando buscar las que nos faltan. Han desaparecido siete vacas con algunas crías. Algunas se han quemado. Llevamos varios días buscando ganado, entre el fuego y las cenizas", explica mientras recorre un paisaje completamente negro, cubierto por restos de vegetación calcinada.

José recuerda que en los primeros momentos del incendio acudieron helicópteros para intentar sofocar las llamas, pero asegura que la gran cantidad de maleza dificultó la intervención. "Al principio, donde se originó el fuego, acudieron helicópteros, pero había mucha maleza y no pudieron actuar enseguida", relata.

Las consecuencias para su explotación serán duraderas. Además de las reses perdidas, el fuego ha destruido casi por completo los pastos de los que depende su ganado. "Tenemos que localizarlas; si están vivas, bien, y si están muertas, habrá que dar partes", afirma.

La abogada Bea de Vicente advierte de las dificultades que afrontan ahora los ganaderos afectados. Aunque existen seguros agropecuarios que indemnizan por cabeza de ganado, recuerda que la recuperación será muy lenta. "Lo que viene ahora es preguntarse dónde va a pastar el ganado. Los seguros pagarán por cabeza, pero van a pasar muchos años hasta que este señor recupere sus vacas y sus pastos", señala.

Mientras muestra en directo una imagen completamente arrasada, José resume la magnitud de la tragedia: "Aquí no hay trampa ni cartón, esto es lo que hay", dice, señalando un paisaje que, según describe Juan Diego Madueño, "parece de otro planeta".

El ganadero también reclama una mayor atención al medio rural y a la gestión del monte. "Cambio climático hay, no se puede negar, pero esto no es solo cambio climático. Esto viene de años atrás. Esto está totalmente abandonado. El mundo rural y los pueblos son lo último", denuncia.

Con resignación, teme que la situación vuelva a repetirse. "Esto ha pasado y seguirá pasando. Ahora se acuerdan de nosotros un mes, dos meses, y hasta el año que viene no se volverán a acordar", concluye.

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