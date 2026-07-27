El increíble tropiezo de Javier al empezar AlaZ con el que David logra desmarcarse y ganar

David ha arrancado la semana por todo lo alto, llevándose cinco aciertos consecutivos al empezar AlaZ. Por el contrario, Javier ha fallado nada más iniciarse en la prueba final, apostando erróneamente por el término “Zarzuelístico” como aquello relativo a la Zarzuela. ¿Cuál era la respuesta correcta? Roberto Leal ha tenido que aclarárselo.

Aprovechando esta ventaja inicial, David ha enlazado otros cuatro aciertos. Es más, ha logrado sacar hasta 13 palabras a su contrincante. Sin embargo, Javier se ha puesto las pilas y, en su turno, se ha quedado a 2 del empate. ¡La remontada estaba en camino!

Ahora bien, la carrera final no le ha servido para evitar la Silla Azul. Y es que, por mucho que se lo haya puesto difícil a David, el del equipo naranja se ha quedado con 21 aciertos. Por su parte, el líder del equipo azul ha estado a 3 de llevarse el bote. ¡Enhorabuena a los dos!

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