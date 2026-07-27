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En tierra lejana | 27 de julio

Alya incendia la entrada de la mansión Albora y desafía a Sadakat: "Si no te gusta, márchate tú"

Mientras Cihan cumple su arriesgado plan desde prisión, Alya decide librar su propia batalla. La joven regresa a la mansión dispuesta a recuperar a su hijo cueste lo que cueste.

Alya incendia la entrada de la mansión Albora y desafía a Sadakat: "Si no te gusta, márchate tú"

Alya incendia la entrada de la mansión Albora y desafía a Sadakat: "Si no te gusta, márchate tú"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya ha cumplido su promesa. Después de asegurarle a Cihan Deniz que volvería a por él, ha regresado a la mansión Albora con un bidón de gasolina y una pistola.

Sin pensárselo dos veces, ha rociado el portón con gasolina y le ha prendido fuego delante de todos. No es la primera vez que Alya derriba esa puerta por su hijo. Hace meses ya estampó un coche contra el portón cuando Sadakat intentó apartarla de Cihan Deniz. Pero esta vez ha ido todavía más lejos.

Dentro, Sadakat ha contemplado la escena sin poder contener las lágrimas mientras veía arder la entrada de la mansión. La matriarca ha vuelto a acusarla de destruir su hogar, aunque Kaya ha intentado calmar los ánimos y evitar que el enfrentamiento fuera a más.

Lejos de dar un paso atrás, Alya se ha plantado delante de Sadakat y le ha recordado que nadie puede echarla mientras su hijo viva allí. Después le ha devuelto la amenaza: "Esta mansión también es mi casa. Si no estás cómoda... ¡lárgate!"

Con ese desafío, Alya deja claro que no piensa renunciar a su sitio en la familia Albora ni permitir que vuelvan a separarla de Cihan Deniz.

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