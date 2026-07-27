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Capítulo 612

Gabriel revoca su poder marital, ¡pero se queda de piedra al descubrir que Begoña ya había retirado todo el dinero!

La enfermera se ha alentado a su marido y ha retirado todo el dinero de la cuenta para que no pueda quitárselo.

Gabriel revoca su licencia marital, pero se queda sin palabras al descubrir la jugada de Begoña

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Gabriel se ha enfrentado a Begoña y a su intento de volver a engañarlo. El director de la fábrica ha desvelado a su mujer que ha descubierto su engaño: sabe que Andrés se quería quedar con uno de los negativos de sus fotos comprometidas.

Gabriel ha decidido revocar la licencia que permite a Begoña disponer de su dinero, pero la enfermera ha sorprendido a su marido… ¡ha sacado todo el dinero de la cuenta!

“¿Qué has hecho con ese dinero?” le ha preguntado el empresario a su mujer sin poder disimular su rabia al darse cuenta de que esta vez Begoña le ha ganado la partida.

¿Qué pasará ahora? Parece que la guerra entre el matrimonio no ha hecho más que comenzar.

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