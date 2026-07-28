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“Cuando te vayas de gira, quiero ser tu corista”: Luis Fonsi se deshace frente a Evolett

Luis Fonsi ha querido poner palabras a la enorme emoción que ha sentido tras la actuación de Evolett en la Semifinal, aplaudiendo su talento e incluso aspirando a acompañarla en su carrera.

Luis Fonsi

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Borja Tamayo
Publicado:

La actuación de Evolett en la Semifinal fue uno de los momentos más celebrados de la noche. Todo un motivo de orgullo para su coach, Luis Fonsi, que tras finalizar la interpretación no dudó en deshacerse en elogios con la talent.

Evolett, talent de La Voz Kids

“Yo soy tu fan, quiero ser el presidente de tu fan club”, arrancaba antes de ir más allá para dejarle claro que espera con ganas seguir su trayectoria después del programa: “Cuando te vayas de gira, quiero ser tu corista”. Unas palabras que Evolett recibía con una enorme sonrisa, evidenciando la enorme emoción que la envolvía durante la gala.

Ahora bien, Fonsi no fue el único que aplaudió su buen desempeño sobre el escenario de La Voz Kids. Edurne, tras lamentar que la joven no estuviera en su equipo, alucinaba con su calidad vocal: “Parece un disco perfectamente grabado”. Y es que llegar hasta esta fase del programa no es tarea fácil; sin embargo, Evolett bien ha demostrado que merece su plaza como la que más.

¡Dale play al vídeo de arriba y vuelve a ver estas bonitas declaraciones de los coaches!

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