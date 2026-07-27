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Encontró el amor a los 80 años tras una vida sin pareja, pero ella descarta casarse: "Yo ya di el “sí, quiero” al que enterré"

Se conocieron con 83 años y decidieron darle una oportunidad al amor. Actualmente llevan tres años, viven juntos y se acompañan mutuamente.

80

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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José y Dolo se conocieron de la forma más inesperada: coincidieron en uno de los coches que los trasladaba a un plató de televisión donde hacían de público. En cuanto sus miradas se cruzaron, ambos sintieron un flechazo inmediato. José reunió el valor para pedirle el número de teléfono a Dolo y así poder seguir en contacto. "A ver si me da el teléfono y podemos seguir hablando" explica José.

Durante los tres meses siguientes, él viajaba con frecuencia a Alicante y se alojaba en hoteles para poder verla, ya que Dolo aún no se sentía preparada para volver a compartir su hogar con un hombre al que a penas conocía. Además, ella reconoce que necesitaba la aprobación de su hijo.

Hoy, tres años después, viven juntos y han descubierto que comparten muchas aficiones e intereses, entre ellos su pasión por la música. Su convivencia está llena de pequeños detalles, de hecho, en ocasiones duermen en camas separadas por una razón tan sencilla como las mantas ya que uno suele tener frío mientras el otro pasa calor. "Hemos hecho ya tres o cuatro viajes y cruceros" asegura Dolores.

Las historias personales de ambos han marcado profundamente sus vidas, pero no ha sido un impedimento para su amor. José, es de Albacete, y nunca había experimentado el amor de una forma tan intensa. Había tenido algunas relaciones esporádicas, pero su carácter tímido le había impedido dar un paso más.

Dolo, por su parte, sí conoció el amor en su juventud. Se casó y, pese a las dificultades que la vida le presentó, logró sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, la felicidad se vio truncada cuando su marido falleció siendo joven, con tan solo 42 años. Años después, cuando menos lo esperaba, encontró de nuevo el amor junto a José, iniciando una nueva etapa que jamás hubiesen imaginado. "Cuando mi hijo se hizo mayor y tenía 20 años" confiesa Dolo, es cuando comenzó a rehacer su vida amorosa.

Con todo el dolor de su corazón, Dolo reconoce que no volvería a casarse con ningún hombre más: "Yo ya le di el "sí quiero" al que enterré" explica con tristeza, por lo que no podría volver a hacerlo.

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80

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