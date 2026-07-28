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Esperanza pensó que iba a celebrar su despedida de soltera y en realidad la llevaron al trabajo: "Venga, vámonos ya"

Esperanza se llevó una total desilusión al descubrir que sus amigos le habían gastado una broma pesada y en realidad no iban a celebrar su despedida de soltera, sino que tenía que trabajar como cualquier día.

Despedida de soltera

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Esperanza Lago fue la víctima de una broma organizada por su grupo de amigas con motivo de su despedida de soltera. Todo comenzó cuando la recogieron temprano en su casa entre música, risas y un gran ambiente de vacaciones, haciéndole creer que por fin llegaba el esperado día de celebración.

Sin embargo, la sorpresa dio un giro inesperado. En lugar de dirigirse a un destino para disfrutar de la despedida, el grupo la llevó hasta su lugar de trabajo. Allí, un cubo de agua fría terminó de desmontar por completo su ilusión. Le entregaron su uniforme y le explicaron que tendría que afrontar una jornada laboral como cualquier otra, con una larga lista de clientes esperándola.

Entre una media sonrisa y un poco de resignación, Esperanza no tuvo más remedio que asumir que había caído de lleno en la trampa. "Esta broma la pensamos para una amiga que se casó en mayo, pero al final no salió", explicó la futura novia, que reconoció haber creído en todo momento que se marchaban de viaje. "Miré el maletero, vi las maletas y no paraba de decir: "Venga, vámonos ya, venga"", recordó entre risas.

Carmen, una de las organizadoras de la sorpresa, confesó que era quien más ganas tenía por gastar la broma. "Ella es la bromista del grupo, así que se la teníamos que devolver", afirmó, justificando así la venganza que prepararon para la futura novia.|

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