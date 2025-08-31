Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Anímate a probarlas!

Cinco recetas vegetarianas de Karlos Arguiñano, rápidas y fáciles de hacer, para despedir el verano

Con la inminente llegada del otoño, qué mejor que despedir estos meses de calor que con unas recetas de Arguiñano muy sencillas, ¡todas ellas sin carne ni pescado!

¡Se ha puesto de moda! Ensalada de tomate y burratina con pesto, de Karlos Arguiñano

Publicidad

Julián López
Publicado:

Aquellos que sean amantes del calor todavía tienen unas semanas más por delante antes de despedirnos del verano.

Karlos Arguiñano ha elaborado muchas recetas aptas para disfrutarlas en verano, y en este artículo te destacamos cinco de ellas vegetarianas: no tienen carne ni pescado, y son fáciles y rápidas de hacer.

Además, usan ingredientes de temporada como el tomate, el calabacín y los pimientos ¡No te las pierdas!

Ensalada de tomate y burratina con pesto

La ensalada de tomate y burratina se ha puesto de moda. Ahora la encuentras en muchos restaurantes, y siguiendo los pasos de Arguiñano también la puedes disfrutar en casa. Es fácil, rica y muy barata, ¿te atreves a probarla?

¡Se ha puesto de moda! Ensalada de tomate y burratina con pesto, de Karlos Arguiñano

Crepes de calabacín y queso azul

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta que destaca por su versatilidad, porque los crepes los puedes rellenar de muchas formas diferentes. Y además, es tan barato, rico y fácil de preparar que se convierte en una opción irresistible para cocinar.

Arguiñano, sobre los crepes de calabacín y queso azul: "Es tan fácil, tan rico y tan barato que merece la pena que lo hagas"

Tarta de tomates cherry confitados con burrata y pesto de espinaca

Se parece a la primera receta, pero esta tarta de tomates cherry confitados con burrata y pesto de espinaca es espectacular, y supone una manera diferente de comer la típica ensalada de burrata.

Tarta de tomates cherry confitados con burrata y pesto de espinaca

Receta de pimientos rellenos de verdura

Los pimientos del piquillo se pueden rellenar con ingredientes muy variados, pero en esta ocasión Karlos Arguiñano los ha hecho rellenos de verdura. Es la oportunidad perfecta para improvisar y deleitar con un aperitivo o guarnición de lujo.

Receta de pimientos rellenos de verdura, de Karlos Arguiñano

Carpaccio de tomate sobre crema de anacardo

Joseba Arguiñano tiene buena mano para sorprender con sus recetas, y este entrante de carpaccio de tomate sobre crema de anacardo es una receta elegante, ligera y llena de sabor.

Joseba Arguiñano: carpaccio de tomate sobre crema de anacardo, un entrante elegante, ligero, vegano y lleno de sabor
Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas del verano

Publicidad

Programas

Ángel y Esperanza, concursantes de Atrapa un millón

Ángel y Esperanza sueñan con impulsar la terapia asistida con animales gracias a su paso por Atrapa un millón

¡Se ha puesto de moda! Ensalada de tomate y burratina con pesto, de Karlos Arguiñano

Cinco recetas vegetarianas de Karlos Arguiñano, rápidas y fáciles de hacer, para despedir el verano

Victoria de Marichalar, en Emparejados

“Victoria de Marichalar se fue de viaje con su ex”: Emparejados, el próximo sábado nueva temporada en Antena 3

Vuelta al cole
Curioso

¿Precios desorbitados para el material escolar? Descubre los trucos más curiosos para ahorrar en la vuelta al cole

Manu y Rosa
Parejas longevas

Ranking de los duelos históricos de Pasapalabra: Manu y Rosa llegan a lo más alto

Adrián Rodríguez
Nos lo cuenta

Adrián Rodríguez, sobre la fama prematura que le llevó a la adicción: "Llegaba a mi casa y seguía necesitando ese estímulo"

El actor pasó del éxito más prematuro a la caída más precipitada. Hoy, Adrián Rodríguez nos cuenta cómo salió de su adicción a las drogas y cómo recuerda aquellos años.

Cara y cruz: Rosa se lanza a por el bote aprovechando la tarde más errática de Manu en El Rosco
El Rosco | 29 de agosto

Cara y cruz: Rosa se lanza a por el bote aprovechando la tarde más errática de Manu en El Rosco

Manu ha jugado lastrado por un fallo tempranero y ha sumado más tropiezos en su intento de remontada, por lo que Rosa ha aprovechado para intentar la gesta.

María Parrado revela el título de su nuevo disco: con un mensaje para que “siempre sigamos siendo niños”

María Parrado revela el título de su nuevo disco: con un mensaje para que “siempre sigamos siendo niños”

El pique de Melani Olivares con Nacho Guerreros en Pasapalabra: “Porque te quiero...”

El pique de Melani Olivares con Nacho Guerreros en Pasapalabra: “Porque te quiero...”

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

Publicidad