Cinco recetas vegetarianas de Karlos Arguiñano, rápidas y fáciles de hacer, para despedir el verano

Aquellos que sean amantes del calor todavía tienen unas semanas más por delante antes de despedirnos del verano.

Karlos Arguiñano ha elaborado muchas recetas aptas para disfrutarlas en verano, y en este artículo te destacamos cinco de ellas vegetarianas: no tienen carne ni pescado, y son fáciles y rápidas de hacer.

Además, usan ingredientes de temporada como el tomate, el calabacín y los pimientos ¡No te las pierdas!

Ensalada de tomate y burratina con pesto

La ensalada de tomate y burratina se ha puesto de moda. Ahora la encuentras en muchos restaurantes, y siguiendo los pasos de Arguiñano también la puedes disfrutar en casa. Es fácil, rica y muy barata, ¿te atreves a probarla?

Crepes de calabacín y queso azul

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta que destaca por su versatilidad, porque los crepes los puedes rellenar de muchas formas diferentes. Y además, es tan barato, rico y fácil de preparar que se convierte en una opción irresistible para cocinar.

Tarta de tomates cherry confitados con burrata y pesto de espinaca

Se parece a la primera receta, pero esta tarta de tomates cherry confitados con burrata y pesto de espinaca es espectacular, y supone una manera diferente de comer la típica ensalada de burrata.

Receta de pimientos rellenos de verdura

Los pimientos del piquillo se pueden rellenar con ingredientes muy variados, pero en esta ocasión Karlos Arguiñano los ha hecho rellenos de verdura. Es la oportunidad perfecta para improvisar y deleitar con un aperitivo o guarnición de lujo.

Carpaccio de tomate sobre crema de anacardo

Joseba Arguiñano tiene buena mano para sorprender con sus recetas, y este entrante de carpaccio de tomate sobre crema de anacardo es una receta elegante, ligera y llena de sabor.