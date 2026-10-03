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Las 6 recetas de sopas reconfortantes de Karlos Arguiñano más fáciles y sabrosas

Karlos Arguiñano y Joseba Arguiñano proponen seis recetas de sopas fáciles, económicas y reconfortantes en el programa Cocina abierta: desde opciones tradicionales como la sopa de ajo hasta alternativas con noodles o bacalao.

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Receta de crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano: “Interesante y llena de aroma”

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Julián López
Julián López
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Las sopas y cremas son una opción nutritiva, económica y versátil para resolver los almuerzos y cenas en cualquier época del año. En el programa 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', el cocinero vasco y su hijo Joseba Arguiñano proponen alternativas que combinan técnicas tradicionales con ingredientes accesibles como verduras de temporada, aves, legumbres y pescados. A continuación, se detallan seis elaboraciones explicadas paso a paso para elaborar caldos y sopas caseras en poco tiempo.

Crema de sopa de ajo con queso y frutos secos

Esta versión renovada de la tradicional sopa de ajo destaca por su textura cremosa e intensa fragancia. Elaborada con una base de ajos salteados y pan, incorpora queso fundido y un toque crujiente de frutos secos picados que aportan contraste. Es una alternativa ideal para aprovechar el pan del día anterior y reconfortar el cuerpo durante los días fríos. Descubre cómo elaborar la crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano.

Crema de sopa de ajo con queso y frutos secos

Receta de crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano: “Interesante y llena de aroma”

Sopa de pollo con noodles

Un plato único completo que fusiona el clásico caldo de ave casero con el toque oriental de los fideos noodles. La preparación incluye pechuga o contramuslo de pollo desmigado, verduras salteadas al dente y una cocción rápida que conserva todos los nutrientes. Resulta una elaboración equilibrada, perfecta para una cena ligera pero muy reconfortante. Consulta el paso a paso para preparar la sopa de pollo con noodles de Joseba Arguiñano.

Sopa de pollo con noodles de Joseba Arguiñano: plato completo y sabroso

Sopa de pollo con noodles de Joseba Arguiñano: plato completo y sabroso

Sopa de arroz con zanahoria y guisantes

Una opción vegetariana, ligera y económica pensada para cuidar la digestión sin renunciar al sabor. Su secreto reside en pochar adecuadamente la cebolla, la zanahoria y los guisantes frescos o congelados antes de añadir el caldo vegetal y el arroz. Es una propuesta perfecta como primer plato en el menú diario familiar. Accede a la receta completa de la sopa de arroz con zanahoria y guisantes de Karlos Arguiñano.

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

Sopa de ajo con revuelto, panceta y setas

Esta contundente adaptación eleva la clásica sopa castellana a la categoría de plato único. Añade tiras de panceta crujiente, setas de temporada salteadas y un huevo revuelto justo antes de servir para darle una consistencia melosa y sabrosa. Es una opción idónea para recuperar energías tras una jornada intensa. Revisa todos los detalles de la sopa de ajo con revuelto, panceta y setas de Joseba Arguiñano.

Una receta reconfortante de Karlos Arguiñano

Sopa de maíz con solomillo de pato salteado

Una receta sofisticada pero muy sencilla de ejecutar que combina el dulzor natural del maíz con la intensidad de la carne de ave. La base se elabora triturando el maíz cocido con caldo suave, mientras que los tacos de solomillo de pato se saltean a fuego vivo para servirlos como guarnición caliente. Una alternativa elegante para ocasiones especiales. Aprende a cocinar la sopa de maíz con solomillo de pato salteado de Karlos Arguiñano.

¡Dos recetas en una! Joseba Arguiñano prepara un sopa de maíz con solomillo de pato salteado

Sopa de puerro, pan y bacalao

Inspirada en la cocina marinera tradicional, esta propuesta reúne la suavidad del puerro pochado, la textura del pan asentado y las lascas de bacalao desmigado. La cocción conjunta permite que el pescado aporte su gelatina natural al caldo, logrando un plato marinero sabroso y lleno de historia. Consulta los pasos para elaborar la sopa de puerro, pan y bacalao de Karlos Arguiñano.

Una receta para remontar

Elaboración fácil y sencilla

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