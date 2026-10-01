La receta de crema de arroz con leche de Karlos Arguiñano para “chuparse los dedos”

Ingredientes (4 p.)

Para el arroz con leche

1 l de leche

100 g de arroz redondo

35 g de azúcar

2 trozos de corteza de limón

2 trozos de corteza de naranja

1/2 rama de canela

1/2 vaina de vainilla (opcional)

Para el caramelo

250 g de azúcar

1 cucharada de zumo de limón

110 ml de agua caliente

Para decorar

2 cucharadas de canela en polvo

grosellas y frambuesas

menta

Elaboración

Para hacer el arroz con leche, pon la leche y el arroz en una cazuela. Introduce la rama de canela y la vaina de vainilla. Añade las cortezas de limón y las de naranja. Deja cocinar durante 40-45 minutos, a fuego suave para que no se pegue. Remueve de vez en cuando.

Cuando el arroz con leche adquiera una textura melosa, retira la naranja, el limón, la vainilla y la canela. Agrega el azúcar, remueve y deja cocinar unos 5-10 minutos más. Deja enfriar y tritúralo hasta conseguir una crema fina.

Para hacer el caramelo, pon en una sartén el azúcar y el zumo de limón y deja que el azúcar se vaya deshaciendo, sin apenas removerlo. Cuando empiece a tomar color, remuévelo un poco más intensamente hasta que se disuelva todo el azúcar. Retira la sartén del fuego, espera un minuto y añade el agua poco a poco con cuidado, balanceando la sartén para que se vaya integrando. Ponlo al fuego 1 minuto más y remueve con una cuchara hasta conseguir una textura de caramelo líquido. Deja enfriar.

Pon 1-2 cucharadas de caramelo en cada una de las copas o vasos en los que vayas a servir el postre. Reparte encima la crema de arroz con leche. Espolvorea con una pizca de canela molida, acompaña con grosellas y frambuesas y decora con unas hojitas de menta.

Consejo

Si te queda muy espesa la crema, puedes aligerarla con un poco de nata líquida o leche.

Consejo

Para el caramelo, elige el color que más te guste, puede ser un ámbar clarito si lo quieres más dulce o un color más oscuro si lo quieres más intenso.

Consejo

Puedes guardar este caramelo en un bote y conservarlo en el frigorífico hasta 3 meses.

Consejo

Si añades unas gotas de jugo de limón al preparar el caramelo evitarás que se cristalice y lograrás que quede más brillante y uniforme.