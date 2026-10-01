Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TOMA NOTA

La receta de crema de arroz con leche de Karlos Arguiñano para “chuparse los dedos”

Karlos Arguiñano ha preparado un postre tan sencillo como delicioso. Y es que, como él mismo explica, esta crema de arroz con leche está para “chuparse los dedos”. ¡No te pierdas la receta!

Crema de arroz con leche

La receta de crema de arroz con leche de Karlos Arguiñano para “chuparse los dedos”

Publicidad

Borja Tamayo
Actualizado:
Publicado:

Ingredientes (4 p.)

Para el arroz con leche

1 l de leche

100 g de arroz redondo

35 g de azúcar

2 trozos de corteza de limón

2 trozos de corteza de naranja

1/2 rama de canela

1/2 vaina de vainilla (opcional)

Para el caramelo

250 g de azúcar

1 cucharada de zumo de limón

110 ml de agua caliente

Para decorar

2 cucharadas de canela en polvo

grosellas y frambuesas

menta

Elaboración

Para hacer el arroz con leche, pon la leche y el arroz en una cazuela. Introduce la rama de canela y la vaina de vainilla. Añade las cortezas de limón y las de naranja. Deja cocinar durante 40-45 minutos, a fuego suave para que no se pegue. Remueve de vez en cuando.

Cuando el arroz con leche adquiera una textura melosa, retira la naranja, el limón, la vainilla y la canela. Agrega el azúcar, remueve y deja cocinar unos 5-10 minutos más. Deja enfriar y tritúralo hasta conseguir una crema fina.

Para hacer el caramelo, pon en una sartén el azúcar y el zumo de limón y deja que el azúcar se vaya deshaciendo, sin apenas removerlo. Cuando empiece a tomar color, remuévelo un poco más intensamente hasta que se disuelva todo el azúcar. Retira la sartén del fuego, espera un minuto y añade el agua poco a poco con cuidado, balanceando la sartén para que se vaya integrando. Ponlo al fuego 1 minuto más y remueve con una cuchara hasta conseguir una textura de caramelo líquido. Deja enfriar.

Pon 1-2 cucharadas de caramelo en cada una de las copas o vasos en los que vayas a servir el postre. Reparte encima la crema de arroz con leche. Espolvorea con una pizca de canela molida, acompaña con grosellas y frambuesas y decora con unas hojitas de menta.

Consejo

Si te queda muy espesa la crema, puedes aligerarla con un poco de nata líquida o leche.

Consejo

Para el caramelo, elige el color que más te guste, puede ser un ámbar clarito si lo quieres más dulce o un color más oscuro si lo quieres más intenso.

Consejo

Puedes guardar este caramelo en un bote y conservarlo en el frigorífico hasta 3 meses.

Consejo

Si añades unas gotas de jugo de limón al preparar el caramelo evitarás que se cristalice y lograrás que quede más brillante y uniforme.

Nuggets de merluza y garbanzos

Receta de nuggets de merluza y garbanzos: ideales para dar pescado y legumbres a los más pequeños

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Publicidad

Programas

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

“¡Míralo bien!”: Jorge Fernández tienta a Mario con el Supercomodín

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades importantes de la sospechosa muerte de Josep Juanpere

Raúl en La ruleta de la suerte

Raúl convierte esta falsa definición de pistacho en 525 euros y una ola del público

El clan contratado para destruir a la jueza Biedma
EXCLUSIVA

En exclusiva, el presunto clan criminal contratado por el PSOE para destruir a la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez

Nuggets de merluza y garbanzos
FÁCILES DE PREPARAR

Receta de nuggets de merluza y garbanzos: ideales para dar pescado y legumbres a los más pequeños

Crema de arroz con leche
TOMA NOTA

La receta de crema de arroz con leche de Karlos Arguiñano para “chuparse los dedos”

Karlos Arguiñano ha preparado un postre tan sencillo como delicioso. Y es que, como él mismo explica, esta crema de arroz con leche está para “chuparse los dedos”. ¡No te pierdas la receta!

Herramienta en redes sociales
Crisis Ceuta

Así funciona la herramienta que monitoriza la crisis de Ceuta en las redes sociales para prevenir nuevas entradas masivas de migrantes

La herramienta, desarrollada por el exdiputado de Vox y analista Víctor Sánchez del Real, permite geolocalizar las cuentas más activas en redes que comparten mensajes sobre el conflicto ceutí y conocer las reacciones de todos los frentes a tiempo real.

José Carlos Díez y Tania Sánchez chocan por la vivienda: "Lo que está fallando aquí es el Estado"

José Carlos Díez y Tania Sánchez chocan por la vivienda: "Lo que está fallando aquí es el Estado"

Melendi, coach de La Voz

Avance exclusivo de La Voz: apenas ha cantado sobre un escenario y se atreve con un temazo de Rosalía

PSOE GOBIERNO

Máxima tensión a 24 horas de la votación del decreto "Hay que sudar la camiseta hasta el último momento"

Publicidad