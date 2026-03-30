Reconfortante
Un plato único exquisito: Sopa de ajo con revuelto de panceta y setas de Joseba Arguiñano
Joseba Arguiñano nos ha propuesto una receta de Sopa de ajo con revuelto de panceta y setas, un toque diferenta a la tradicional receta que nos puede servir como plato único en cualquier ocasión.
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Ingredientes (4 p.):
Para la sopa de ajo:
- 12 dientes de ajo
- ½ pan de sopa (zopako)
- 1 cucharadita de pulpa de pimiento choricero
- 150 ml de tomate frito
- 1,5 l de caldo de pollo
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 2 cayenas
- 2 cucharaditas de pimentón
Para el revuelto de panceta y setas:
- 4 huevos
- 4 tiras de panceta curada
- 6-8 champiñones portobello
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración
Para la sopa de ajo, calienta 4-5 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y lamina los dientes de ajo y sofríelos en la cazuela. Incorpora las cayenas. Una vez que se doren los ajos, introduce el pan troceado y remueve bien. Agrega el pimentón y rehógalo brevemente. Añade la pulpa de pimiento choricero y el tomate frito. Sazona y vierte el caldo. Tapa y cocina la sopa durante 20-30 minutos. Retira las cayenas y rompe los ajos y el pan con una varilla manual. Rectifica de sal.
Para el revuelto de panceta y setas, calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Corta en daditos la panceta curada, limpia y lamina los portobellos. Introduce todo en la sartén y saltea el conjunto durante 5-8 minutos aproximadamente. Casca los huevos directamente en la sartén. Apaga el fuego, echa una pizca de sal sobre cada yema y rompe las claras, tratando de dejar las yemas enteras.
Coloca el revuelto de panceta y setas en el centro de cada plato y sirve la sopa alrededor. Espolvorea por encima perejil picado y decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Aunque la receta tradicional de la sopa de ajo utiliza agua, el uso de un buen caldo de pollo o de carne aporta una profundidad de sabor que marca la diferencia.
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