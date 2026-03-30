Un plato único exquisito: Sopa de ajo con revuelto de panceta y setas de Joseba Arguiñano

Ingredientes (4 p.):

Para la sopa de ajo:

12 dientes de ajo

½ pan de sopa (zopako)

1 cucharadita de pulpa de pimiento choricero

150 ml de tomate frito

1,5 l de caldo de pollo

aceite de oliva virgen extra

sal

2 cayenas

2 cucharaditas de pimentón

Para el revuelto de panceta y setas:

4 huevos

4 tiras de panceta curada

6-8 champiñones portobello

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Para la sopa de ajo, calienta 4-5 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y lamina los dientes de ajo y sofríelos en la cazuela. Incorpora las cayenas. Una vez que se doren los ajos, introduce el pan troceado y remueve bien. Agrega el pimentón y rehógalo brevemente. Añade la pulpa de pimiento choricero y el tomate frito. Sazona y vierte el caldo. Tapa y cocina la sopa durante 20-30 minutos. Retira las cayenas y rompe los ajos y el pan con una varilla manual. Rectifica de sal.

Añade el pimentón | antena3.com

Para el revuelto de panceta y setas, calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Corta en daditos la panceta curada, limpia y lamina los portobellos. Introduce todo en la sartén y saltea el conjunto durante 5-8 minutos aproximadamente. Casca los huevos directamente en la sartén. Apaga el fuego, echa una pizca de sal sobre cada yema y rompe las claras, tratando de dejar las yemas enteras.

Intenta dejar las yemas enteras en el revuelto | antena3.com

Coloca el revuelto de panceta y setas en el centro de cada plato y sirve la sopa alrededor. Espolvorea por encima perejil picado y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Aunque la receta tradicional de la sopa de ajo utiliza agua, el uso de un buen caldo de pollo o de carne aporta una profundidad de sabor que marca la diferencia.