FÁCILES DE PREPARAR
Receta de nuggets de merluza y garbanzos: ideales para dar pescado y legumbres a los más pequeños
Ana María, seguidora del programa, ha enviado la receta de nuggets de merluza y garbanzos que hace a sus nietos para que Karlos Arguiñano los prepare. Perfectos para dar pescado y legumbres a los más pequeños de la casa.
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Ingredientes (4 p.)
280 g de merluza sin piel
200 g de garbanzos cocidos
45 ml de leche
45 g de queso cremoso
2 patatas
1 lechuga pequeña
huevo y pan rallado para rebozar
vinagre
aceite de oliva suave
sal
perejil
Elaboración
Calienta abundante agua en una cazuela, introduce las patatas con piel y deja que se cocinen durante 35-40 minutos (dependiendo del tamaño de la patata). Cuando estén cocidas, pélalas, ponlas en un bol y machácalas. Condimenta con una pizca de sal, un chorro de aceite de oliva y perejil picado. Reserva caliente.
Para los nuggets, pon en el vaso de la picadora (trituradora) los garbanzos, el queso, la leche y la merluza picada. Tritura y pasa todo a un bol. Sazona, cubre con film transparente y deja reposar durante media hora aproximadamente.
Calienta un dedo de aceite en una sartén. Haz bolitas con la masa, aplástalas con las manos y pásalas por huevo y pan rallado. Fríe los nuggets en la sartén con abundante aceite caliente durante 1-2 minutos por cada lado. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.
Limpia y trocea la lechuga y alíñala (al gusto) con aceite, vinagre y sal.
Sirve 3 nuggets por ración y acompaña con el puré de patatas y la lechuga. Decora con perejil.
Consejo
Para optimizar el uso del tiempo, puedes poner a cocer las patatas y mientras se cuecen triturar y dejar reposar la masa de los nuggets.
Consejo
Puedes acompañar estos nuggets con ensalada, patatas fritas, arroz blanco y/o puré de patatas.
Consejo
Puedes hacer esta receta con cualquier otro pescado que te guste o encuentres en el mercado.
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