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Receta de nuggets de merluza y garbanzos: ideales para dar pescado y legumbres a los más pequeños

Ana María, seguidora del programa, ha enviado la receta de nuggets de merluza y garbanzos que hace a sus nietos para que Karlos Arguiñano los prepare. Perfectos para dar pescado y legumbres a los más pequeños de la casa.

Nuggets de merluza y garbanzos

Receta de nuggets de merluza y garbanzos: ideales para dar pescado y legumbres a los más pequeños

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Borja Tamayo
Publicado:

Ingredientes (4 p.)

280 g de merluza sin piel

200 g de garbanzos cocidos

45 ml de leche

45 g de queso cremoso

2 patatas

1 lechuga pequeña

huevo y pan rallado para rebozar

vinagre

aceite de oliva suave

sal

perejil

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela, introduce las patatas con piel y deja que se cocinen durante 35-40 minutos (dependiendo del tamaño de la patata). Cuando estén cocidas, pélalas, ponlas en un bol y machácalas. Condimenta con una pizca de sal, un chorro de aceite de oliva y perejil picado. Reserva caliente.

Para los nuggets, pon en el vaso de la picadora (trituradora) los garbanzos, el queso, la leche y la merluza picada. Tritura y pasa todo a un bol. Sazona, cubre con film transparente y deja reposar durante media hora aproximadamente.

Calienta un dedo de aceite en una sartén. Haz bolitas con la masa, aplástalas con las manos y pásalas por huevo y pan rallado. Fríe los nuggets en la sartén con abundante aceite caliente durante 1-2 minutos por cada lado. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Limpia y trocea la lechuga y alíñala (al gusto) con aceite, vinagre y sal.

Sirve 3 nuggets por ración y acompaña con el puré de patatas y la lechuga. Decora con perejil.

Consejo

Para optimizar el uso del tiempo, puedes poner a cocer las patatas y mientras se cuecen triturar y dejar reposar la masa de los nuggets.

Consejo

Puedes acompañar estos nuggets con ensalada, patatas fritas, arroz blanco y/o puré de patatas.

Consejo

Puedes hacer esta receta con cualquier otro pescado que te guste o encuentres en el mercado.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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