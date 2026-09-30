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SENCILLO Y ESPONJOSO

Receta de tarta de tres leches: Eva Arguiñano prepara el postre perfecto para hacer de víspera

Eva Arguiñano, con ayuda de su hermano Karlos, ha preparado una esponjosa tarta de tres leches. Un postre de víspera ideal muy sencillo de cocinar. ¡Apunta bien la receta!

Receta de tarta de tres leches

Receta de tarta de tres leches: Eva Arguiñano prepara el postre perfecto para hacer de víspera

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Borja Tamayo
Publicado:

Ingredientes (4-6 p.)

65 g de harina de trigo

70 g de azúcar

3 huevos

3 g de levadura química

75 g de leche condensada

100 ml de nata líquida

125 ml de leche evaporada

sal

4-6 frambuesas

flores y menta para decorar

Para el merengue:

claras de dos huevos (70 g)

140 g de azúcar

Elaboración

Prepara el bizcocho de víspera. Para ello, casca los huevos en un bol y añade el azúcar. Bate con la batidora de varillas hasta que monten. Mezcla la harina con la levadura y la sal y tamízala sobre el bol. Remueve con movimientos envolventes (de arriba a abajo) para que no baje la mezcla.

Forra con papel de horno un molde redondo de fondo desmontable de 18 cm de diámetro. Vierte la mezcla y hornea a 170ºC durante 30 minutos. Retíralo del horno y deja atemperar.

Pincha el bizcocho con un palo de brocheta (palillo o cuchillo fino) por toda la superficie hasta el interior del bizcocho.

Mezcla las tres leches, primero la leche condensada con la leche evaporada y luego la nata líquida. Extiende esta mezcla sobre el bizcocho (de manera que absorba las 3 leches y quede húmedo y esponjoso).

Cubre el molde con film transparente y deja reposar en el frigorífico durante 4 horas (o si es posible toda la noche).

Para el merengue, pon en un bol las claras de dos huevos y el azúcar (pesa las claras y añade el doble de azúcar). Coloca el bol sobre una cazuela de similar tamaño con agua hirviendo (baño maría) y remueve con una varilla hasta que se diluya el azúcar. Después, retira el bol del fuego y monta con la batidora de varillas hasta que quede firme.

Retira la tarta del frigorífico y desmóldala. Haz montoncitos de merengue por toda la superficie de la tarta. Coloca encima las frambuesas y decora con unas flores (opcional) y unas hojas de menta.

Consejo

Puedes hacer esta tarta partiendo de un bizcocho comprado, pero ten en cuenta que sea esponjoso (como un genovés o tipo esponja francés) sin mantequilla ni aceite en exceso. Los bizcochos grasos repelen el líquido, mientras que los esponjosos lo absorben estupendamente.

Consejo

Sabrás que un merengue está listo cuando al levantar la varilla o el batidor se forme un pico firme, brillante y con la punta ligeramente doblada.

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