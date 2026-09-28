Suave y distinta
Receta de crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano: “Interesante y llena de aroma”
Joseba Arguiñano ha propuesto un ligero cambio en la clásica sopa de ajo. El cocinero le ha añadido una patata para darle una textura distinta y más suave en boca. Una propuesta lleva de sabor que hará tus delicias este otoño.
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Ingredientes (4 p.)
12 dientes de ajo
1 patata
1 sopako pequeño (pan de sopa)
2 cucharadas de pulpa de choricero
4 cucharadas de salsa de tomate
40 g de mezcla de frutos secos tostados y picados
150 g de queso cottage
1,5 l de caldo de pollo
aceite de oliva virgen extra
sal
1 cayena
perejil
Elaboración
Calienta 6-8 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y trocea los ajos y sofríelos junto con la cayena. Cuando se doren, retira la guindilla.
Pela y corta la patata en gajos grandes (para luego poder retirarlos). Agrégalos a la cazuela. Incorpora también el pan troceado, la pulpa de choricero y la salsa de tomate. Mezcla bien, sazona y vierte el caldo de pollo. Cocina durante 30 minutos aproximadamente.
Retira a un vaso batidor la patata cocida con un poco del caldo. Tritura y vuelve a añadirla a la sopa. De esta manera conseguirás una textura cremosa. Rectifica de sal.
Reparte la crema en 4 platos hondos. Pon una cucharada de queso en el centro de cada plato y un puñadito de frutos secos encima. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.
Consejo
Dora los ajos a fuego moderado sin que se quemen para evitar que amarguen.
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