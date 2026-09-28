Receta de crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano: “Interesante y llena de aroma”

Ingredientes (4 p.)

12 dientes de ajo

1 patata

1 sopako pequeño (pan de sopa)

2 cucharadas de pulpa de choricero

4 cucharadas de salsa de tomate

40 g de mezcla de frutos secos tostados y picados

150 g de queso cottage

1,5 l de caldo de pollo

aceite de oliva virgen extra

sal

1 cayena

perejil

Elaboración

Calienta 6-8 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y trocea los ajos y sofríelos junto con la cayena. Cuando se doren, retira la guindilla.

Pela y corta la patata en gajos grandes (para luego poder retirarlos). Agrégalos a la cazuela. Incorpora también el pan troceado, la pulpa de choricero y la salsa de tomate. Mezcla bien, sazona y vierte el caldo de pollo. Cocina durante 30 minutos aproximadamente.

Retira a un vaso batidor la patata cocida con un poco del caldo. Tritura y vuelve a añadirla a la sopa. De esta manera conseguirás una textura cremosa. Rectifica de sal.

Reparte la crema en 4 platos hondos. Pon una cucharada de queso en el centro de cada plato y un puñadito de frutos secos encima. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.

Consejo

Dora los ajos a fuego moderado sin que se quemen para evitar que amarguen.