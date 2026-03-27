¡Dos recetas en una! Joseba Arguiñano prepara un sopa de maíz con solomillo de pato salteado

Tritura bien la sopa para obtener una crema fina. Si prefieres una textura más líquida, pásala por un colador para eliminar los restos de pieles.

Ingredientes, para 4 personas

Para la sopa de maíz:

400 g de maíz dulce en grano

1 cebolleta

2 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón ahumado

½ l de caldo de pollo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes para la sopa de maíz | antena3.com

Para el salteado:

6-8 solomillos de pato (según tamaño)

6 champiñones

1 cebolleta

25 ml de vino de Jerez

20 g de uvas pasas

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes para el solomillo de pato | antena3.com

Elaboración

Para la sopa de maíz, calienta 2-3 cucharadas de aceite de oliva en una cazuela amplia. Trocea la cebolleta y los ajos, añádelos a la cazuela y cocina a fuego medio durante 6-8 minutos aproximadamente, hasta que la cebolleta esté blanda y transparente. Incorpora el pimentón ahumado y remueve unos segundos, para que no se queme. Añade el maíz escurrido y el caldo de pollo. Sazona, tapa y cocina a fuego medio durante 8 minutos. Tritura con la batidora hasta obtener una textura fina y cremosa. Cuela (si quieres) y reserva la sopa caliente.

Añade el maíz escurrido y el caldo de pollo | antena3.com

Para el salteado, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pica la cebolleta en brunoise (daditos pequeños), añádela a la sartén y deja que se poche durante 6-8 minutos. Añade los champiñones cortados en daditos y deja que se cocinen durante 10 minutos aproximadamente. Agrega las uvas pasas y el vino de jerez y deja que reduzca durante 1-2 minutos aproximadamente. Trocea los solomillos de pato, salpimiéntalos y saltéalos a fuego medio fuerte en la misma sartén (apartando los champiñones a un lado) durante 1 minuto por cada lado aproximadamente. Espolvorea con perejil picado.

Trocea los solomillos de pato, salpimiéntalos y saltéalos a fuego medio | antena3.com

Sirve la sopa de maíz en un plato hondo y coloca encima el salteado de pato y champiñones. Espolvorea con perejil picado y moja con un chorrito de aceite de oliva. Decora con perejil.