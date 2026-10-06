¿Votará Susana Díaz a Pedro Sánchez?: "Voy a votar al PSOE, al margen de quien encabece la candidatura"

Susana Díaz ha despejado las dudas sobre su voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Hoy en ‘Espejo Público’ la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía ha asegurado que respaldará a su partido independientemente de quién encabece la candidatura, aunque mantenga diferencias con su dirección.

"Yo voy a votar al PSOE porque soy del PSOE, al margen de quien encabece la candidatura", ha afirmado quien se enfrentó a Pedro Sánchez en las primarias socialistas.

"Soy del Betis y, aunque no me guste una decisión que tome Pellegrini, quiero que gane"

Díaz ha recurrido al fútbol para explicar cómo entiende su militancia y por qué sus discrepancias no cambian su voto. La expresidenta andaluza ha defendido que, cuando no comparte el rumbo de la organización, plantea alternativas dentro del partido: "Cuando no estoy de acuerdo, pues presento proyectos alternativos. A veces se ganan, a veces no, pero yo votaré al PSOE con independencia de quien esté al frente".

Preguntada también por una candidatura encabezada por María Jesús Montero, ha mantenido la misma respuesta y ha añadido que el día que deje de sentirse socialista quizá ya no sea su sitio estar en el PSOE.

"Hubiera deseado antes la convocatoria de elecciones"

Sobre el adelanto electoral, Díaz ha asegurado que esperaba la convocatoria y que habría preferido que se produjera antes, tras una legislatura que ha calificado de "muy complicada".

"Empezó de una manera controvertida y ha acabado de la misma manera que empezó", ha señalado. En su análisis, Junts ha sido protagonista tanto del inicio como del cierre de esta etapa.

La senadora ha considerado que el PSOE debe aprovechar la oportunidad electoral que tiene ahora: "No se va a producir otro momento, otra ventana de oportunidad de aquí al verano para el PSOE como la que tiene y debe de aprovecharla".

"Las instituciones tenemos que blindarlas siempre"

Díaz también ha expresado sus reservas ante el uso de la Diputación Permanente para convalidar las medidas de vivienda. Sin cuestionar el sufrimiento de quienes temen perder su casa, ha defendido que la respuesta política debe preservar las instituciones.

"Las instituciones tenemos que blindarlas siempre, cuando te vienen bien y cuando no te vienen bien, porque es la garantía de la democracia", ha afirmado. La senadora ha insistido en que comprende "el desgarro y el dolor" de las personas que no saben si tendrán un techo en los próximos días, pero ha advertido: "A mí no me gusta que se esfuercen las costuras de una institución".

"Produce un enfrentamiento entre los pequeños propietarios y los inquilinos"

Respecto a los decretos de vivienda, Díaz ha cuestionado especialmente la tensión que, a su juicio, generan entre propietarios e inquilinos. "Lo que más me choca es que produce un enfrentamiento entre los pequeños propietarios y los inquilinos", ha explicado. También ha considerado que las medidas hablan mucho del alquiler y poco de quienes quieren acceder a una vivienda en propiedad.

La expresidenta andaluza ha criticado la pérdida de vivienda pública y que inmuebles construidos con dinero de todos terminen pasando al mercado libre. Además, ha reclamado movilizar más viviendas y reducir el coste de la vivienda protegida.

"No hay chaval ni familia con un salario mínimo ni medio que pueda pagar esos precios de la vivienda de protección oficial", ha asegurado al referirse a viviendas de entre 200.000 y 300.000 euros.

"El que piensa qué haría si pierde es que está pensando en perder"

Preguntada por la posibilidad de que Sánchez permanezca en la oposición si no gana las elecciones, Díaz ha rechazado plantear la campaña desde una eventual derrota. "Hay que salir a ganar y hay que intentar dar la vuelta a las encuestas siempre. El que piensa qué haría si pierde es que está pensando en perder", ha defendido.

No obstante, ha reconocido que, si ese escenario se produce, "tendría que haber una reflexión en el partido de qué hacer". Díaz también ha cuestionado que las primarias garanticen por sí solas una mayor democracia interna. Según ha explicado, pueden dar lugar a organizaciones más verticales y con menor capacidad de control de los órganos de decisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.