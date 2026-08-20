"Volveremos, nuestra tierra se merece que la defendamos": el "exilio" de dos hermanas ceutíes a la Península

La tensión y el descontento entre algunos ceutíes no cesan desde el pasado 30 de julio, cuando miles de migrantes llegaron a la ciudad autónoma. Algunos vecinos aseguran sentir "miedo" al salir a la calle y relatan una creciente sensación de inseguridad desde el inicio de la crisis migratoria.

María José y Yolanda son dos hermanas ceutíes que, por el momento, han abandonado la ciudad junto a las hijas de Yolanda, de 10 años. Según explican, tomaron esta decisión después de que una de las menores comenzara a mostrar "miedo y ansiedad" y no quisiera salir de casa.

Para evitar que esta situación empeorara, su madre decidió trasladarse temporalmente a la Península, donde cuenta con una vivienda. La tía de la niña, María José, explica que la menor es "muy empática" y que, al salir a la calle y encontrarse con determinadas situaciones, se ponía "nerviosa".

Las hermanas reconocen que los migrantes "no hacen nada", pero consideran que, al tratarse de personas desconocidas, generan temor. Yolanda compara la situación con la posibilidad de que ciudadanos españoles acudieran a Castillejos y recorrieran sus calles sin documentación: "O nos expulsan o nos meten en la cárcel".

"Están trasladando el problema de un lado a otro"

María José y Yolanda insisten en que su salida de Ceuta no es voluntaria y aseguran que tienen intención de regresar próximamente a la ciudad autónoma. "Vamos a volver en breve. Nuestra tierra se merece que los caballas la defendamos", reivindica Yolanda.

Sobre el desalojo de la playa del Trampolín, que se ha llevado a cabo durante la mañana de este jueves, Yolanda considera que la actuación responde a un intento de "lavado de cara" del Gobierno central. "Esto parece tercermundista y lo único que están haciendo es trasladar el problema de un lado a otro", se quejaba. Un hecho que tildaba de "vergonzoso", ya que considera que se haya hecho han "tenido que salir en todos los sitios".

"El desalojo de la playa del Trampolín es un lavado de cara del Gobierno"

La ceutí reconoce que los migrantes "no dejan de ser personas humanas" y defiende que deben contar con unas condiciones dignas, pero se queja de que el Gobierno "no tiene intención de echarles".

En este punto, también reclama atención para los agentes de la Policía, la Guardia Civil y los militares desplegados en la ciudad, de quienes asegura que se encuentran en "circunstancias igualmente precarias". "Nadie eleva la voz, solamente ellos mismos", lamenta.

"En 2021 nos prometieron que no se repetiría y se ha duplicado y triplicado"

Yolanda manifiesta que Ceuta está "abandonada" por el Gobierno desde el inicio de la crisis migratoria y critica lo que considera un intento de responsabilizar a la ciudad autónoma de la situación. "Ustedes hicieron dejación de sus funciones. No protegieron la frontera ni a sus ciudadanos", afirma.

Lamenta lo que podría haber ocurrido si no hubiesen entrado "pacíficamente", como asegura que lo hicieron, ya que "solo había cuatro policías en la frontera".

"No podemos bajar los brazos en la defensa de nuestro país. Hay que arreglar esa frontera de una vez, que es un coladero. Los ceutíes no nos merecemos esto por parte del Gobierno central, no nos merecemos vivir con esta incertidumbre y este miedo", sentencia.

En esta reclamación, recuerda la crisis migratoria de 2021 y asegura que entonces ya recibieron promesas de que una situación similar no volvería a producirse. "Se ha duplicado y triplicado", denuncia negando el discurso de todo aquel que "quiera vender una realidad paralela e invalide" su discurso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.