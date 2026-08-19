"Pido un llamamiento": Una ceutí confiesa estar "decepcionada con el pueblo español" y explota contra las condiciones de los militares

Sara Viruel está embarazada de 8 meses. Desde que la situación crítica en Ceuta comenzó, asegura que no está disfrutando de su embarazo por "el estrés y la ansiedad" a la que se encuentra sometida día y noche. "Duermo 4/5 horas" y "mi vida ha cambiado de ser una vida en paz disfrutando de mi embarazo a ahora estar con ansiedad, con estrés, sin dormir...". Describe un clima de inseguridad, agotamiento e impotencia que, asegura, ha cambiado por completo su vida cotidiana. "El Gobierno dice que aquí hay normalidad, no es verdad", sostiene, antes de añadir que "aquí estamos impotentes porque sabemos que el Gobierno tiene medios y no hacen nada".

"Nos han robado el verano"

En su relato insiste en que la ciudadanía se siente abandonada por las instituciones. "Estamos huérfanos, estamos solos ante una situación que es ya desbordante" y "lo único que tenemos es el pueblo y la voz". Por ello, pide que el resto del país no deje de hablar de Ceuta: "Pido por favor a la gente de España que no nos apaguen la voz".

"Te sientes muy intimidada porque te miran de arriba abajo"

La entrevistada sostiene que "nosotros no podemos hacer nada. Se nos ha robado un verano, se nos ha robado la vida, estamos paralizados", y añade que "ya no solo está el miedo de la inseguridad, está el miedo al contagio".

Sara describe escenas que, según dice, vive en su día a día. "Yo voy caminando y me encuentro a 10 inmigrantes pidiéndome dinero... Claro que me da pena, pero también me doy pena yo y mis ciudadanos... que el Gobierno nos deja solos y amparados".

Además, asegura que la sensación que experimenta al caminar por la ciudad es de completa inseguridad: "Te sientes muy intimidada porque te miran de arriba abajo. No sé qué quieren, pero te sientes intimidada".

Críticas al Gobierno y apoyo a Vivas

La ceutí carga contra la gestión del Ejecutivo central, tanto por la inmigración como por los servicios públicos. "Tanto la sanidad como la pésima gestión que están haciendo", critica.

"Si te interesa, mueves ficha. No puede ser que sea todo un teatro y nosotros aquí sufriendo"

Asimismo, cuestiona la respuesta institucional tras las visitas de representantes del Gobierno. "Hasta la ministra de Defensa, cuando vino a acercarse, es todo un paripé. Si te interesa, mueves ficha. No puede ser que sea todo un teatro y nosotros aquí sufriendo. ¿Esto qué es? Se está jugando con la vida de los ciudadanos, de las personas".

En contraste, elogia al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. "Me transmitió tranquilidad, está haciendo un buen trabajo, lo poco que puede hacer porque nosotros dependemos del Ministerio, del Estado". También asegura que "él ama su ciudad, siempre nos lo ha demostrado" y que "el pueblo ceutí lo quiere porque sabe que lo hace de corazón".

"Los militares están haciendo un trabajo excelente"

Otro de los puntos que destaca es el trabajo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Los militares están haciendo un trabajo excelente", afirma, antes de denunciar las condiciones en las que se encuentran algunos agentes desplazados desde la Península: "A los policías, los pobres que vienen de la Península, los tienen durmiendo en chozas".

"Esta gente que nos ampara, que nos protege y que necesita descansar... ¿Les vamos a dar mejores camas a inmigrantes que a estos militares que han tenido que dejar sus vacaciones para venir a montar literas para ellos? Nosotros no queremos que se queden aquí, queremos que se vayan", denuncia.

La inmigración, en el centro de su discurso

Gran parte de su intervención gira en torno a la gestión migratoria.

"No podemos estar dándoles derechos a otros si los propios ciudadanos están viendo sus derechos pisoteados"

"No podemos estar dándoles derechos a otros si los propios ciudadanos están viendo sus derechos pisoteados. Pagamos unos impuestos y no son baratos. ¿Qué menos que nos tengan protegidos, defendidos? Lo mejor es mandarlos de vuelta y proteger las fronteras. Poco se habla de que tenemos dos frentes".

También cuestiona las cifras oficiales. "No es la primera vez que pasa y encima estamos lidiando con todas esas personas. El Gobierno dice que solo quedan 1.000 y cifras oficiales dicen que hay más de 6.000".

"Los marroquíes secuestran a menores para violarlas en manada"

Entre las declaraciones más contundentes, la entrevistada sostiene que "la Policía ha denunciado que los marroquíes secuestran a las menores para violarlas en manada". Además, añade: "¿Dónde están las feministas que luego vienen aquí a pasearse y a decir que aquí no pasa nada? Nadie puede venir aquí y ponerle una solución y no echarle más leña al fuego. Ya son 19 menores violadas y las que no habrán denunciado porque vienen de países donde denunciar una violación ni existe".

También expresa su preocupación por el inicio del curso escolar. "Los mismos maestros no saben si se va a poder volver al colegio. ¿Vamos a tener a militares y policías todo el rato en las puertas de los colegios? Yo no puedo dejar a mi hijo con esta incertidumbre que hay en las calles".

Convocatoria para el 2 de septiembre

La vecina concluye con un llamamiento a una movilización ciudadana en todo el país.

"Veo que el pueblo español no espabila, me he llevado mucha decepción con el pueblo español"

"Pido un llamamiento. Estamos convocando a todas las personas de España para que salgan la tarde del 2 de septiembre a las 8 de la tarde con banderas de España y de Ceuta. Que se vea que Ceuta no está sola, que se vea que estamos unidos. Solo tenemos a la ciudadanía, a la población".

Como cierre, lamenta lo que considera una falta de apoyo desde el resto del país: "Veo que el pueblo español no espabila, me he llevado mucha decepción con el pueblo español. Gracias a Ceuta tenéis las comodidades en España y en Europa. No somos moco de pavo, somos una frontera muy muy muy importante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.