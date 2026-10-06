Borja Sémper tras la discusión del PP con Óscar Puente: "El error es entrar al trapo, no me interesa, quiero que me hable del AVE"

Nuevo choque en el escenario político tras el cruce de publicaciones en redes sociales entre el Partido Popular y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La disputa comenzó a raíz de un mensaje de Puente afirmando que "se huele el miedo" junto a una fotografía de Alberto Núñez Feijóo, al que la cuenta oficial de los populares replicó con un vídeo del ministro quejándose de dolor acompañado del texto "miedo tenías tú a un esguince", desencadenando una posterior respuesta con descalificaciones por parte del ministro.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha querido marcar distancias y reconducir el foco hacia la gestión pública: "El error es entrar al trapo, no me interesa Óscar Puente, yo quiero que me hable del AVE, por qué se retrasa y por qué se deteriora".

Sobre las palabras del PP

Sémper ha reflexionado sobre el deterioro del debate político cotidiano y ha explicado el criterio que mantiene habitualmente en sus comparecencias institucionales para evitar amplificar estas polémicas: "Hace años que doy las ruedas de prensa de los lunes y decidí hacer una cosa ante preguntas de tuits, y es decir que no hablo de Twitter. Se ha degradado la conversación pública de tal manera que hemos aceptado cosas que no tenían que ser aceptadas, incluso ministros hablando en ese tono. El error es entrar al trapo".

La periodista y tertuliana Gema, ha advertido de los efectos que tiene este tipo de enfrentamientos: "Ha entrado el PP al trapo, parece un programa de televisión de entretenimiento. Si a alguien que ha perdido la cabeza como la ha perdido Óscar Puente, le sigue alguien como el PP, al final el votante que está perdido y no sabe qué hacer se va a quedar mirando Twitter y no se va a mover para votar a nadie".

Tras dichas palabras, el portavoz del PP, ha defendido la necesidad de apartar las provocaciones para atender las prioridades reales de los ciudadanos: "Entiendo que es noticia porque no es habitual. Esta campaña va a ser muy dura y bronca, vamos a intentar rebajar el tono y hablar de los problemas de los españoles. Vamos a hablar de vivienda, de cómo resolverlos", finaliza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.