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"No somos máquinas, no somos robots": los militares denuncian su situación en Ceuta y las indicaciones ante los brotes de sarna

Las quejas por la situación en Ceuta llegan también desde los cuarteles. Los legionarios destinados en la ciudad aseguran sentirse "explotados" y las asociaciones militares denuncian la falta de personal, medios y problemas sanitarios como los recientes brotes de sarna.

Las asociaciones militares denuncian la explotación en Ceuta

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Mario de Hipólito
Publicado:

Las quejas por la situación en Ceuta llegan también desde los cuarteles. Los legionarios destinados en la ciudad aseguran sentirse explotados desde la entrada masiva de personas a finales de julio. Según denuncian, están trabajando sin apenas descanso y realizando guardias de forma constante.

Una situación que, dicen, ha llevado al límite a unos efectivos que reclaman mejores condiciones y más personal para afrontar la carga de trabajo. "Una cosa es el trabajo y otra la explotación", señalan. Marco Antonio González, portavoz de la Asociación de Tropa y Marinería Española, y Francisco José Durán, portavoz de la Unión de Militares de Tropa, han alzado la voz para denunciar una situación que, aseguran, no es nueva, pero que se ha agravado en las últimas semanas.

"Hay cosas que fallan y hay que sacarlas a la luz"

González insiste en que los militares están preparados para cumplir las órdenes, pero advierte de que los recursos son insuficientes. "Los militares no somos máquinas, no somos robots", afirma. A su juicio, el problema parte de "la acuciante falta de personal que hay en la Fuerza Armada". Unas "insuficiencia" que reafirma con datos: "3.145 militares sobre el terreno y más de 72.000 personas que han entrado en Ceuta".

El portavoz recuerda además otras carencias que, según explica, han salido a la luz recientemente: problemas relacionados con la sarna, la alimentación, los alojamientos y hasta el pago de billetes a quienes tuvieron que interrumpir sus vacaciones. "Hay cosas que fallan", resume.

Alerta por la sarna entre agentes policiales

La preocupación se extiende también al ambiente sanitario. Francisco José Durán denuncia que las indicaciones recibidas por algunos militares afectados por sarna han sido permanecer dos días en casa y tomar la medicación facilitada, "sin baja médica ni nada". "Es inconcebible", objeta.

El portavoz considera que esta situación podría trascender el ámbito interno de las Fuerzas Armadas por su contagiosidad: "Esto puede ser un problema de salud pública". Las asociaciones reclaman así que se adopten medidas y que se garantice tanto la salud de los efectivos como unas condiciones de trabajo adecuadas ante una situación que, aseguran, está poniendo a prueba al personal desplegado en Ceuta. Por ahora, asegura que no existen "por la falta de inversión".

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