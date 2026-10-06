Fernando Alonso correrá el Dakar 2027 con Marc Coma como copiloto

¡Bombazo de cara al Rally Dakar 2027! Fernando Alonso estará en la próxima edición del mítico rally por Arabia Saudí, según adelanta este martes el medio Soy Motor. En concreto, siempre según el citado medio, el bicampeón del mundo de F1 correrá en la categoría reina T1+ y al volante de coche de Prodrive, ex Dacia, patrocinado por Aston Martin.

El periodista Cristóbal Rosaleny, especializado en Fórmula 1 y comentarista de DAAZN F1, firma la noticia del regreso de Fernando Alonso al Dakar y detalla que el coche que pilotará el asturiano en el Dakar 2027 será "un ex Dacia gestionado por Prodrive y transformado exteriormente en Aston Martin, en una sinergia ideal con David Richards y la marca en la que Fernando milita en Fórmula 1".

El propio Fernando Alonso ya adelantó en la rueda de prensa previa al GP de Baréin en Malasia que "tal vez haya más sorpresas en las próximas semanas, hay cosas que la gente probablemente piensa que son imposibles, pero quiero encontrar los límites de lo posible". Solo cinco días después parece claro que el bicampeón del mundo de F1 se refería a su regreso al Dakar, carrera en la que ya participó en 2020, finalizando en decimotercera posición al volante de un Toyota Hilux T1.

Soy Motor también adelanta que Marc Coma será el copiloto de Fernando Alonso en la segunda participación del ovetense en el Dakar. El propio Cristóbal Rosaleny también advierte de que el regreso de Alonso al Dakar aún no es oficial y que aun quedan cerrar flecos contractuales y la firma definitiva. Eso sí, el acuerdo es total y, en principio, Aston Martin comenzará a trabajar en el coche de Fernando Alonso para el Dakar 2027 en las próximas semanas.