Tenso cara a cara entre 'Barbie Gaza' y Paco Marhuenda: "Por favor, dejemos ya el sionismo, Jerusalén e Israel. Estamos hablando de Ceuta"

El debate sobre la crisis migratoria en Ceuta termina derivando en un tenso enfrentamiento entre Hanan Alcalde, también conocida como "Barbie Gaza", y el periodista Paco Marhuenda, que intercambian acusaciones sobre Marruecos, Palestina, Israel y Hamás hasta que la presentadora Lorena García interviene para frenar la discusión.

La conversación arranca a raíz de la gestión de la frontera de Ceuta, pero acaba convirtiéndose en un choque personal marcado por descalificaciones y reproches mutuos.

"Una estrategia para colocarnos a la ultraderecha"

Durante el debate, Alcalde sostiene que la presión migratoria en Ceuta responde a una estrategia política más amplia. "Esto es una estrategia para colocarnos a la ultraderecha en el Gobierno."

Según defiende, el objetivo consiste en "desestabilizar al Gobierno progresista" para favorecer un Ejecutivo que permita utilizar las bases españolas en un hipotético conflicto contra Irán.

La activista también rechaza algunos discursos sobre inmigración. "No podemos manipular los datos y decir que hay 800 millones queriendo venir a Europa."

En su intervención, argumenta que muchas personas migran porque atraviesan condiciones extremadamente difíciles y añade que, a su juicio, si sus países cuentan con oportunidades de desarrollo "ninguna querría venir a Europa".

"Marruecos está presionando para ponernos un títere que les permita utilizar nuestras bases para bombardear Irán"

Además, asegura que Marruecos utiliza la frontera como instrumento de presión política y relaciona esa situación con la política energética española respecto a Argelia y con los Acuerdos de Abraham:

"Semanas antes de que pasara este flujo migratorio, Marruecos recibió 40 millones de Estados Unidos para esa seguridad - en ese mismo congreso EE.UU reconoce que tiene derechos sobre Ceuta y Melilla y Marruecos - entonces si tú unes todos los datos, Marruecos está presionando para ponernos un títere que les permita utilizar nuestras bases para bombardear Irán, por ejemplo"

Marhuenda: "Es todo un panfleto ideológico"

Paco Marhuenda responde con dureza a las afirmaciones de Alcalde: "Es todo un panfleto ideológico, es increíble. Estudia un poquito más y hablamos".

El periodista cuestiona su análisis sobre Palestina e Israel y afirma que ofrece una visión sesgada del conflicto.

La discusión sube de tono cuando Alcalde asegura tener numerosos amigos palestinos y relata su experiencia durante un viaje relacionado con la Flotilla hacia Gaza.

Marhuenda replica calificándola de "panfleto propalestina".

Choque por Israel, Hamás y Netanyahu

El intercambio termina desplazándose completamente hacia Oriente Próximo. Alcalde acusa a Marhuenda de defender "un Estado genocida" y recuerda que existe una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Marhuenda responde defendiendo a Israel: "Yo defiendo una gran democracia". Y a continuación, afirma que las violaciones a las que hace referencia Alcalde corresponden a las cometidas por "los criminales de Hamás" durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y la acusa de defender a esa organización.

"¿Qué has publicado en la vida?"

El enfrentamiento termina convirtiéndose en un cruce de reproches personales. Después de que Alcalde ironice con un "vaya periodista", Marhuenda responde reivindicando su trayectoria profesional. "Y doctor en Derecho e Historia... ¿de qué vas, hija mía? ¿Qué has publicado en la vida? ¿Qué oposiciones has hecho?"

"Esas violaciones son las que hicieron los palestinos de Hamás a las jóvenes magrebíes"

El periodista concluye pidiéndole que "estudie un poco y deje de dar lecciones del activismo".

Haciendo referencia a este comentario sobre el activismo, Alcalde reprocha desafiando al periodista: "Me gustaría que se abriera una investigación de un solo euro cobrado del activismo. Investiga, ¿no eres periodista?"

Lorena García pone fin al enfrentamiento

Ante la escalada del enfrentamiento, la presentadora Lorena García decide intervenir para reconducir el debate. "Por favor, dejemos ya el sionismo, Jerusalén e Israel. Estamos hablando de Ceuta, no de esto. Paco y Hanan, hasta aquí."

Con esa intervención da por cerrado un intercambio que comienza con la crisis migratoria en Ceuta y termina derivando en un intenso choque sobre la política internacional y el conflicto entre Israel y Palestina.

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