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Cenas rápidas, fáciles y sin manchar: Samantha Vallejo-Nágera nos da cuatro recetas para cuando no apetece cocinar

La cocinera nos da cuatro recetas para cuando no apetece cocinar mucho, pero aun así queremos algo rico y curioso. ¡Para todos los gustos!

Samantha Vallejo-Nágera

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Samantha Vallejo-Nágera propone cuatro ideas para resolver la cena en poco tiempo y sin manchar demasiado. Entre ellas hay opciones para cocinar al horno, saltear o incluso tirar directamente de la despensa. "Todo esto es de abrir y calentar, para cuando no apetece cocinar", afirma Samantha.

La primera es una sopa de cebolla con cebolla y caldo de bote, coñac y queso gruyere. Se mezcla todo en una olla y se lleva al horno para gratinar el queso.

Como segunda opción, prepara unos espaguetis de calabacín con gambas y limón. Saltea primero las gambas, añade el calabacín y termina el plato con un poco de ralladura de limón.

También apuesta por unos guisantes con jamón cocido y huevo poché, para los que recomienda añadir vinagre al agua y crear un torbellino para que el huevo quede bien. Y, sin cocinar, propone una ensalada nizarda con patata, judías verdes, atún, tomate y huevo duro, aliñada con aceite, vinagre y mostaza de Dijon. ¡No te pierdas todas las recetas en el vídeo de arriba!

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