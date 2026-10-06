SEVILLA
Rescate 'in extremis' en Sevilla: un hombre salta de un tercer piso huyendo de un incendio
Los vecinos amortiguaron la caída poniendo mantas en la calle y animándolo a que se lanzara para salvarse.
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Explosiones, gritos y llamaradas. Así se percataron los vecinos de la calle Mirlo, en el barrio sevillano de Los Pajaritos, de que la tercera planta del número 5 estaba ardiendo. Su inquilino, un hombre que llevaba poco tiempo residiendo en el piso, se asomaba a la ventana pidiendo ayuda.
A los pocos minutos y con las llamas saliendo al exterior, tenía que colgarse de una de las ventanas para escapar del fuego. Mientras, un grupo de vecinos preparaba mantas y lo animaba a que se lanzara. "Le decíamos que saltara, que confiara en nosotros, que lo cogíamos", relata una vecina a Antena 3 Noticias.
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Dos heridos trasladados al hospital
Tras unos minutos de tensión y desesperación, el hombre se lanzaba al vacío y caía en la manta, sufriendo alguna lesión que obligaba a trasladarlo a Traumatología del Hospital Virgen del Rocío. Al igual que uno de los vecinos que había ayudado a amortiguar la caída. "Hemos estado todos a una, ayudando en lo que hemos podido", destacaba otro testigo.
Los residentes de la calle protagonizaban así un espectacular rescate que salvaba la vida de su vecino. Con una manta, coordinación y mucha valentía, lograban amortiguar la caída y poner a salvo al hombre antes de que las llamas se propagaran por completo.
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Se investigan las causas
Cuando los bomberos llegaron, poco después del rescate, se encontraron un incendio "exteriorizado y completamente desarrollado" que tuvieron que atacar desde fuera y desde dentro, según informa Francisco Martínez, inspector de Bomberos del ayuntamiento de Sevilla que recuerda que “el último recurso debe ser saltar al vacío”. El piso ha quedado completamente calcinado y se investigan las causas.
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