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Mejores momentos | 6 de octubre

“Aquí hay más tensión que cagando sin pestillo”: Eduardo Navarrete retrata el caos de Moisés en el ¿Dónde Están?

El diseñador ha dejado esta espontánea reacción cuando el concursante riojano se ha quedado a sólo un número de completar el panel, un pleno que David sí ha conseguido.

“Aquí hay más tensión que cagando sin pestillo”: Eduardo Navarrete retrata el caos de Moisés en el ¿Dónde Están?

“Aquí hay más tensión que cagando sin pestillo”: Eduardo Navarrete retrata el caos de Moisés en el ¿Dónde Están?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En este ¿Dónde Están? se han visto dos situaciones ya contrapuestas desde el inicio: el ‘orden’ de David y el ‘caos’ de Moisés. Eran las dos opciones de la prueba, y el riojano ha sido quien ha elegido con qué palabra jugar. Lo que se ha encontrado tras los números son sinónimos… que han descrito su resultado.

En el equipo azul, con Eduardo Navarrete y Elizabeth Reyes, ha habido mucha confusión, jaleo, desorden… Parecía que ninguno encontraba el camino para resolver el panel. Sin embargo, Moisés ha contado con una última oportunidad para el pleno. Ha ido hilando números… ¡pero el último se ha quedado fuera de tiempo!

La reacción de Eduardo no ha podido ser más espontánea: “Yo no puedo más, aquí hay más tensión que cagando sin pestillo, me voy a ir de aquí con diez años más”. Por si fuera poco, David sí ha completado su panel a la primera y se ha quedado con los veinte segundos de la prueba. ¡No te la pierdas en el vídeo!

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