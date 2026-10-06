Muere el influencer y defensor de los derechos LGTBIQ+ Mad Sandhu en un tiroteo

Hace unos días, un influencer considerado una de las voces más destacadas de la comunidad LGTBIQ+ murió tras un tiroteo en la carretera. Mad Sandhu fue asesinado a tiros en un lavadero de coches en el estado indio de Punjab.

Según un portavoz de la Comisaría de Policía de Amritsar, los sospechosos huyeron en una moticicleta, apunta el medio People. El comunicado explica que el joven fue trasladado de urgencia a un hospital tras el suceso, donde fue declarado muerto.

El portavoz de la policía declaró que las autoridades "han obtenido algunas pistas" y prometió "detener a los culpables". El comisionado de policía de Amritsar, Harmanbir Singh Gill, dijo que las investigaciones iniciales indicaban que le habían seguido antes del tiroteo.

"La Comisaría de Policía de Amritsar llegó rápidamente al lugar y examinó la escena tras el incidente de disparos en Loharka Road, en el que una persona perdió la vida. Varios equipos policiales están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el asunto y se están realizando esfuerzos para detener a los acusados lo antes posible", explican en 'X' la Comisaría de Policía de Amritsar.

En redes sociales compartía su vida cotidiana y mostraba sus habilidades con el maquillaje, en Instagram acumulaba más de 230.000 seguidores. Además apareció en la película Oye Bhola Oye 2 y en la serie web Youth Kartoot. La última publicación fue el 3 de octubre, horas antes del tiroteo. Compartió un video donde se mostraba ahciendo playback de la canción de G Khan 'Mahi Milade'.

Sus seguidores comenzaron a escribir condolencias en los comentarios de sus publicaciones tras enterarse de su muerte. "Me duele el corazón por Mad Sandhu y su familia"; "Descansa en paz y que tu valentía para vivir con autenticidad inspire a personas como yo y a otros a hacer lo mismo", escribieron.