Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista

Esmeralda Moya ha arrasado en La Pista durante esta visita a Pasapalabra. Se ha llevado la victoria en los tres duelos contra Eduardo Navarrete y, además, acertando todas las canciones a la primera. El broche lo ha puesto con ‘Azul’, de Cristian Castro, lo que ha llamado la atención estando la actriz en el equipo naranja.

Antes de empezar el duelo, Roberto Leal ha tratado de ponerle emoción: incentivando el doble o nada. Además, ha aportado detalles sutiles: “Es muy bonita la canción, muy difícil de cantar porque es muy aguda”. Los invitados han viajado al año 2001 y Esmeralda ha vuelto a ser la más rápida con el pulsador para desesperación de Eduardo. La actriz no tenía dudas con ‘Azul’ para firmar su tercer pleno consecutivo.

Eduardo ha señalado que la victoria, más que azul, había sido naranja. Roberto también ha bromeado con que el diseñador tenía “todas las claves” para ganar. ¡Revive este divertido duelo en el vídeo!