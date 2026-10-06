Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 6 de octubre

Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista

La actriz no ha fallado con este éxito de Cristian Castro y lo ha celebrado bailando con Roberto Leal y con Eduardo Navarrete.

Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista

Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Esmeralda Moya ha arrasado en La Pista durante esta visita a Pasapalabra. Se ha llevado la victoria en los tres duelos contra Eduardo Navarrete y, además, acertando todas las canciones a la primera. El broche lo ha puesto con ‘Azul’, de Cristian Castro, lo que ha llamado la atención estando la actriz en el equipo naranja.

Antes de empezar el duelo, Roberto Leal ha tratado de ponerle emoción: incentivando el doble o nada. Además, ha aportado detalles sutiles: “Es muy bonita la canción, muy difícil de cantar porque es muy aguda”. Los invitados han viajado al año 2001 y Esmeralda ha vuelto a ser la más rápida con el pulsador para desesperación de Eduardo. La actriz no tenía dudas con ‘Azul’ para firmar su tercer pleno consecutivo.

Eduardo ha señalado que la victoria, más que azul, había sido naranja. Roberto también ha bromeado con que el diseñador tenía “todas las claves” para ganar. ¡Revive este divertido duelo en el vídeo!

Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

“Aquí hay más tensión que cagando sin pestillo”: Eduardo Navarrete retrata el caos de Moisés en el ¿Dónde Están?

“Aquí hay más tensión que cagando sin pestillo”: Eduardo Navarrete retrata el caos de Moisés en el ¿Dónde Están?

“¿Dónde está Leonardo?”: Eduardo Navarrete se hunde con DiCaprio en el Titanic de Palabras Cruzadas

“¿Dónde está Leonardo?”: Eduardo Navarrete se hunde con DiCaprio en el Titanic de Palabras Cruzadas

Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista
Mejores momentos | 6 de octubre

Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista

Shakira
FAMOSOS

El motivo por el que Shakira pide revisar el convenio de la custodia con Piqué: "No quiere que sus hijos se pasen el mes en el avión"

Samantha Vallejo-Nágera
¿QUÉ SE CUECE?

Cenas rápidas, fáciles y sin manchar: Samantha Vallejo-Nágera nos da cuatro recetas para cuando no apetece cocinar

La cocinera nos da cuatro recetas para cuando no apetece cocinar mucho, pero aun así queremos algo rico y curioso. ¡Para todos los gustos!

La Mesa analiza el 29-N con Vallés, Redondo y Nart, y sienta a Sara Carbonero, Míchel y David Summers
EL MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO

La Mesa analiza el 29-N con Vallés, Redondo y Nart, y sienta a Sara Carbonero, Míchel y David Summers

Cristina Pardo reúne este miércoles en Antena 3 a analistas políticos para repasar las claves del adelanto electoral y cierra el programa con una sorpresa preparada para cinco invitados de mundos muy distintos.

Adrián

Confunden a Adrián con su abuelo y le dan por muerto: "Mi DNI aparecía como el de una persona fallecida"

Perro

Adrián, en guerra con su expareja por la custodia de su perro: "He estado diez años con él, no me merezco pasar por esto"

Firmas

Las firmas de 25.000 mujeres por el desabastecimiento de tratamiento para la menopausia llega al Ministerio de Sanidad

Publicidad