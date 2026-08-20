Crisis Ceuta
La Policía desaloja a 4.000 migrantes de la Playa del Trampolín en Ceuta
Los agentes se han personado en el arenal donde desde hace semanas acampan muchos de los migrantes que entraron de forma irregular en Ceuta.
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Alrededor de las 7:20 horas de este jueves la policía ha irrumpido en la playa del Trampolín en Ceuta y ha desalojado a 4.000 migrantes cerrando un perímetro de medio kilómetro de largo.
El dispositivo policial estaría formado por una treintena de furgones y poco antes de las 7:30 se han personado en el arenal en el que acampan muchos de los migrantes que entraron en España de forma irregular.
El Gobierno quiere trasladar a esos migrantes a los campamentos que se están levantando en la ciudad.
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