La Policía desaloja a 4.000 migrantes de la Playa del Trampolín en Ceuta

Alrededor de las 7:20 horas de este jueves la policía ha irrumpido en la playa del Trampolín en Ceuta y ha desalojado a 4.000 migrantes cerrando un perímetro de medio kilómetro de largo.

El dispositivo policial estaría formado por una treintena de furgones y poco antes de las 7:30 se han personado en el arenal en el que acampan muchos de los migrantes que entraron en España de forma irregular.

El Gobierno quiere trasladar a esos migrantes a los campamentos que se están levantando en la ciudad.

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