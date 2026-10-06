El chascarrillo de Esperanza Aguirre al comentario de Susanna Griso: "Vieja soy, rockera regular"

La convocatoria electoral ya está anunciada. Será el próximo 29 de noviembre cuando los españoles y españolas acudan a las urnas para depositar su voto. Un día después del anuncio, la expresidenta popular de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, conecta con el programa para analizar la convocatoria.

Para Aguirre, ese día "nos lo jugamos todo". La expresidenta explica que, según su punto de vista, está en juego que "vuelva este Gobierno". "Si repite este Gobierno hasta el año 2031 ya tenemos un cambio de régimen", asegura. Según Aguirre, estas palabras se deben a que "lo que ha hecho el Gobierno es acabar con el espíritu de la Constitución".

"Han ido al guerracivilismo que ya lo empezó Zapatero, pero ahora Sánchez lo ha llevado al paroxismo", sentencia.

"Como vuelva este Gobierno nos lo jugamos todo"

Aguirre insiste en que no está de acuerdo con "el guerracivilismo y el enfrentamiento entre los partidos que somos españoles", pero también critica que el Gobierno, según sus palabras, "ha estado comprando con la impunidad la investidura" y está "apoyado por todos los enemigos de España".

"Las leyes que han hecho han sido un disparate y la gestión", afirma, antes de mencionar algunos ejemplos como la DANA, el volcán de La Palma o Adamuz. Además, añade: "Y va a acabar con Ceuta, que es lo más gordo que ha pasado desde que se aprobó la Constitución".

Sobre la situación de Ceuta, Aguirre considera que el Gobierno podría haber evitado a los ceutíes "los crudelísimos días que han vivido", pero sostiene que "no lo han hecho porque no han querido". Por todo ello, vuelve a subrayar su advertencia: "Como vuelva este Gobierno nos lo jugamos todo".

La expresidenta madrileña también recuerda lo ocurrido en las elecciones generales de 2023, cuando, según señala, las encuestas daban ganador al Partido Popular. "Y resulta que no", apunta.

El comentario de Susanna Griso sobre los "viejos rockeros"

Susanna Griso llevaba varios intentos para intervenir entre las palabras de la expresidenta madrileña hasta que finalmente conseguía entrar en la conversación. La presentadora aprovechaba para hacer un comentario con cierto humor: "Ya me cuesta con los viejos rockeros".

Griso hacía referencia a una situación similar que había vivido previamente con el exdiputado socialista Paco Vázquez. "Es que ellos aprovechan el tiempo", añadía entre risas.

"Yo la veo jovencísima", respondía el director de 'El Mundo', Joaquín Manso. "Lo digo con todo el cariño del mundo, ser viejo rockero es maravilloso", añadía Griso.

La respuesta inesperada de Esperanza Aguirre despertaba las risas en el plató: "Vieja sí, rockera regular". Y añadía una última ocurrencia: "Soy más de la música country".

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