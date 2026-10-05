Santiago Abascal, contundente tras el anuncio de Pedro Sánchez: "Me esperaba cualquier cosa, he evitado ponerme en la cabeza de un personaje psicopático"

Santiago Abascal ha visitado el plató de Espejo Público en una jornada marcada tras conocer la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre.

El líder de Vox, ha sido contundente tras conocer la decisión del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "He aprendido en no ponerme en posiciones inadecuadas, estamos preparados para las elecciones". "Vamos a ir a elecciones con una Ceuta invadida y con un candidato que está con los intereses de Marruecos", ha zanjado.

A la pregunta de Susanna Griso si estaba confiado en que el presidente del Gobierno anunciara elecciones, el líder de Vox ha respondido que estaba preparado para cualquier cosa: "Estaba preparado para afrontar las elecciones o para conocer una nueva playlist, no había pensado en qué podía hacer".

Abascal asegura que Pedro Sánchez ha intentado generar la atención para convocar elecciones y cuenta que las minorías privilegiadas han sido las grandes "beneficiadas".

"Sánchez no puede salir a la calle"

El líder de Vox ha dejado claro que desde que el PSOE está en el poder, la vivienda se ha encarecido y culpa directamente al presidente del Gobierno por sus ocho años de mandato.

El propio Abascal se ha preguntado si Sánchez es el mejor Gobierno de España: "No puede salir a la calle, los españoles reconocen a este señor y no puede pisar la calle, no hay más que sacarle de paseo, la gente no lo quiere tanto como el cree."

Sobre la vivienda y los decretos

Susanna Griso le ha planteado a Santiago Abascal, la posibilidad de que con la 'diputación permanente', Pedro Sánchez pueda aprobar los decretos que no fueron aprobados el viernes pasado en el Congreso de los Diputados y ha asegurado que es capaz de cometer ilegalidades: "Cuento con cualquier cosa, es una ilegalidad manifiesta, no puede reunir una pequeña comisión para torcer esa decisión y está dispuesto a cometerla".

Tras el rechazo de ambos decretos en el Congreso, Abascal no se pone en la cabeza ni de Sánchez ni de Puidgemont: "Soy incapaz de ponerme en esas cabezas, Sánchez tiene un entorno imputado y ha permanecido en el poder todo este tiempo, son personajes que no tienen nada que ver con mi manera de vivir y entender la política".

Y tampoco ha querido confiar en las últimas encuestas: "No debo olvidar que hace tres años se decía que habría una mayoría, y nunca llegó, Sánchez gobernó".

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