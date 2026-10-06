En tierra lejana | 6 de octubre
“¿Qué hago yo aquí?”: Cihan descubre que Alya lo ha engañado para salvarle la vida
Cihan se da cuenta de que algo ha cambiado cuando ve que no le han operado. Boran continúa en el quirófano y nadie quiere explicarle qué ha ocurrido. Pronto descubre que Alya ha cambiado sus planes para evitar que se juegue la vida y ser ella la donante.
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Nada más abrir los ojos después de la anestesia, Cihan ha preguntado por la operación. La enfermera ha intentado convencerle de que volviera a tumbarse y descansara, pero él no entendía por qué seguía en la habitación si estaba previsto que fuese el donante de su hermano.
El empresario ha salido y se ha encontrado con Sadakat, Nare y Kaya. Nadie ha conseguido darle una explicación que le convenciera y Cihan ha exigido saber qué estaba pasando.
Finalmente, ha descubierto la verdad. Los médicos consideraron demasiado arriesgado que se sometiera a la operación debido a su aneurisma y Alya encontró otra solución.
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La doctora ideó un plan a sus espaldas para evitar que se jugara la vida. Alya ha decidido así salvar a ambos hermanos. Ahora, solo queda esperar que todo salga bien.
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