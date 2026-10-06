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José Mota recuerda su surrealista broma telefónica a Santiago Segura: "Me hice pasar por un crítico"

El cómico ha compartido con los espectadores de El Hormiguero una broma que le gastó a su amigo y compañero de profesión hace ya algún tiempo.

José Mota recuerda su surrealista broma telefónica a Santiago Segura: "Me hice pasar por un crítico"

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país. José Mota ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hablarnos de sus nuevos proyectos profesionales y hacer un repaso por su trayectoria.

Durante la entrevista, José Mota ha confesado que, a lo largo de su vida, le ha gastado muchas bromas a Santiago Segura y ha compartido con los espectadores del programa una telefónica que le hizo hace ya algún tiempo.

Mota llamó a su amigo por teléfono haciéndose pasar por un crítico con mucha maldad que le hizo pasar un rato complicado. ¡Escucha la anécdota completa dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

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