REAPARECE EN UN EVENTO EN MADRID TRAS ANUNCIAR LA FELIZ NOTICIA
Rozalén habla sobre cómo está llevando el embarazo y desvela el sexo del bebé que espera
La cantante ha reaparecido en una presentación de una película en Madrid, a la cual pone voz al tema principal. Allí, la cantante ha hablado por primera vez de su embarazo.
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A finales de verano, Rozalén sorprendía a sus seguidores anunciado una feliz noticia: la cantante está embarazada.
Rozalén espera su primer hijo a los 40 años junto a su pareja, Bonzo.
"Pollito vasco manchego en camino!!!! Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas... Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra. Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de libro y ahora también de esta criatura. Qué fuerte y emocionante es esto... Besos y amores a montones!!!!!!", escribía la artista junto a esta imagen con su chico donde posaba frente a la cámara enseñando una fotografía de su bebé.
Tras esta feliz noticia, la cantante ha reaparecido ante los medios este lunes en Madrid en la presentación de Arriba Tutto, la película de José Mota en la que ha participado poniendo voz al tema principal.
Tras pasar por el photocall, Rozalén dedicó unos minutos a la prensa y ha contado cómo está llevando el embarazo: "Está todo perfecto, está todo perfecto bueno sí, o sea, estoy todo el año también así de parón escribiendo pero claro, esto te dispara todo, te dispara el miedo, la ilusión y la inspiración por supuesto".
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Además, siempre muy cercana con los medios, ha revelado de cuántos meses está y el sexo del bebé: "Ya estoy de cinco y medio, o sea, los antojos ya tuvieron que ser". "Es un niño", ha contado emocionada.
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