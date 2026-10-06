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Juan Carlos Ortega invita a dos indignados con José Mota generados por IA: "Si vamos a risas, vamos a risas"

El plató de El Hormiguero ha conectado con Juan Carlos Ortega para demostrar hasta dónde llegan los límites de la IA hoy en día.

José Mota en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

La visita de José Mota a El Hormiguero ha contado con la presencia (virtual) de otro de los grandes cómicos de nuestro país: Juan Carlos Ortega. Así, el comediante ha entrado en la emisión a través de una videollamada para dar paso a Francisco Aguirre (creado con IA), quien afirma haber visto la película dirigida por Mota.

Sin embargo, este invitado afirma que "la experiencia no fue buena", aunque no por la cinta en sí: "La película es buenísima". Ahora bien, la mujer de Aguirre, Carmén, sufrió los cambios de tono de Arriba Tutto, donde la risa y el drama se dan la mano. De hecho, las imágenes de Carmen hablan por sí solas, terminando de la peor manera posible.

Carmen ha tenido que intervenir para pedir al propio José Mota que no juegue tanto con las emociones, en especial con las "emociones complejas". Y es que, tal y como ha pedido, "si vamos a risas, vamos a risas".

¿Quieres ver este fragmento al completo? Dale play al vídeo.

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