Digna echa a Bianca de su casa tras confesarle que está enamorada de Fina: "¡Usted la ha manipulado!"

Bianca y Digna han tenido una conversación en casa de la Reina.

La argentina, ha vuelto a defender que, quizá Fina no está hecha para vivir en una ciudad de provincia como Toledo y que necesita buscar otras cosas fuera: "Ella busca escapar, salir de acá".

A Digna no le han parecido bien sus conjeturas, le han parecido muy "osadas". Por su parte, Bianca sigue "pico pala" con el asunto, y de hecho, le ha desvelado que está "enamorada de Fina"; y que hará lo que sea necesario por que Valero sea libre.

¡Está reconociendo que se ha entrometido en su relación con Marta!

Finalmente, cansada de lo que escuchaba, la matriarca Merino le ha pedido que se marchara de su casa. ¡No quiere oír nada más!

¿Le contará a su sobrina lo que le ha confesado Bianca?