Víctor Ábalos niega que su padre tema las elecciones por sus causas pendientes: "Los indultos son fantasías"

Víctor Ábalos, sostiene que la opinión de su padre sobre el adelanto electoral responde únicamente a una valoración política y asegura que no existe temor por las consecuencias que puedan tener las elecciones sobre sus procedimientos judiciales defendiendo que la situación de José Luis Ábalos "seguirá siendo la misma independientemente de quién gobierne".

Aunque todavía mantiene causas abiertas, su hijo insiste en que está tranquilo y desvincula a su padre de asuntos relacionados con la financiación, los hidrocarburos o las llamadas "cloacas".

Pendientes del Tribunal Supremo

La defensa de José Luis Ábalos está ahora a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Según explica su hijo, no existe interés en retrasar el procedimiento, sino todo lo contrario, ya que este paso es necesario antes de poder acudir al Tribunal Constitucional.

José Luis Ábalos estaría trabajando ya junto a su abogado en ese recurso, con la mirada puesta precisamente en el Constitucional.

Aunque Víctor Ábalos considera que las elecciones no tienen por qué influir directamente en el procedimiento, sí reconoce que un cambio político podría afectar a los tiempos. En concreto, cree que la llegada de un Gobierno de derechas podría acelerar el proceso judicial. Aun así, rechaza que su padre confíe en una posible resolución favorable por afinidad política del Tribunal Constitucional y niega que exista algún tipo de apoyo institucional hacia él.

“Los indultos son fantasías”

Víctor Ábalos también ha descartado cualquier expectativa de un futuro indulto, considera que esa posibilidad forma parte de especulaciones que no se corresponden con la realidad y asegura que su padre no cuenta actualmente con respaldo político. "Mi padre está más solo que la una", afirma, señalando que su principal apoyo se reduce a su abogado, su familia y un círculo muy limitado de personas.

Una crítica política a Pedro Sánchez

Sobre el mensaje publicado por José Luis Ábalos en relación con el adelanto electoral, su hijo sostiene que no debe interpretarse como una recomendación personal a Pedro Sánchez, sino como una opinión política. Según explica, su padre considera que él nunca fue el verdadero objetivo de todo lo ocurrido y que las actuaciones terminaron apuntando hacia el presidente del Gobierno.

También mantiene una postura muy crítica con quienes le han sucedido políticamente y considera que existe una falta de estrategia.

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