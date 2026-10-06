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Marron convierte El Hormiguero en un espectáculo de acrobacias: animales, giros y saltos a cámara superlenta

José Mota ha sido testigo de una de las demostraciones más llamativas de Marron en El Hormiguero. Animales hinchables, saltos, giros y acrobacias se han convertido en los protagonistas de un espectáculo que ha permitido disfrutar de cada movimiento a cámara lenta.

Marron convierte El Hormiguero en un espectáculo de acrobacias: animales, giros y saltos a cámara superlenta

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Borja Tamayo
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La visita de José Mota al programa no podía terminar sin pasar por la sección de Marron. Después de hablar con Pablo Motos sobre su nuevo proyecto como director, el humorista se ha quedado en el plató para descubrir qué tenía preparado el colaborador.

En esta ocasión, Marron ha llevado hasta El Hormiguero unas llamativas acrobacias con animales hinchables. Perros, jirafas y otras figuras han protagonizado saltos y giros en el aire que han resultado tan sorprendentes como divertidos.

La cámara lenta ha permitido apreciar cada movimiento con todo detalle. ¡Dale al play al vídeo de arriba y disfruta de las acrobacias de Marron a cámara lenta!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

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Marron convierte El Hormiguero en un espectáculo de acrobacias: animales, giros y saltos a cámara superlenta

Marron convierte El Hormiguero en un espectáculo de acrobacias: animales, giros y saltos a cámara superlenta

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