Así ha sido la entrevista completa de José Mota en El Hormiguero

La semana de El Hormiguero ha continuado por todo lo alto con la visita de uno de los humoristas con más trayectoria de nuestro país. José Mota ha vuelto al programa para presentarnos su primera película como director: 'Arriba Tutto'.

El humorista nos ha contado cómo ha vivido el rodaje de este filme y nos ha presentado a un pequeño y divertido actor que sale en la película y que se encontraba entre el público. Sin duda Pablo Cabello tiene un prometedor futuro por delante.

José Mota nos ha regalado un divertido momento junto a Pablo Motos imitando un 'italiano inventado', que también aparece muy presente en su nueva película y ha recordado alguna de las bromas telefónicas que se ha hecho con Santiago Segura.

José Mota ha vuelto a regalarnos una noche llena de mucho humor, anécdotas y simpatía. Siempre es un gusto recibirlo en nuestro plató. ¡Revive su entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba!