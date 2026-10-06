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Así ha sido la entrevista completa de José Mota en El Hormiguero

El cómico ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para presentarnos su primera película como director y hacer un repaso por su carrera.

Así ha sido la entrevista completa de José Mota en El Hormiguero

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Patri Bea
Patri Bea
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La semana de El Hormiguero ha continuado por todo lo alto con la visita de uno de los humoristas con más trayectoria de nuestro país. José Mota ha vuelto al programa para presentarnos su primera película como director: 'Arriba Tutto'.

El humorista nos ha contado cómo ha vivido el rodaje de este filme y nos ha presentado a un pequeño y divertido actor que sale en la película y que se encontraba entre el público. Sin duda Pablo Cabello tiene un prometedor futuro por delante.

José Mota nos ha regalado un divertido momento junto a Pablo Motos imitando un 'italiano inventado', que también aparece muy presente en su nueva película y ha recordado alguna de las bromas telefónicas que se ha hecho con Santiago Segura.

broma

José Mota ha vuelto a regalarnos una noche llena de mucho humor, anécdotas y simpatía. Siempre es un gusto recibirlo en nuestro plató. ¡Revive su entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba!

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