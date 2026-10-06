Condenan a cadena perpetua al exconcursante de American Idol, Caleb Flynn, por el asesinato de su esposa

Caleb Flynn, conocido por su participación en la temporada 12 del programa American Idol, ha conocido su sentencia días después de que un jurado lo declarara culpable del asesinato de su esposa, Ashley Flynn, mientras esta dormía.

El lunes 5 de octubre, un juez del estado de Ohio condenó al hombre de 40 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, explicando que sus acciones demostraron "una serie de engaños, manipulación y crueldad".

Flynn también deberá pagar 20.000 dólares en concepto de indemnización a los padres de Ashley por los gastos relacionados con su funeral.

A pesar de la severidad del caso, la defensa del artista ha anunciado que recurrirá la resolución: "El Sr. Flynn proclamó con vehemencia su inocencia hoy en el tribunal, la cual ha mantenido desde que comenzó el caso", declaró el abogado Patrick Mulligan a Entertainment Weekly.

"Presentaremos un recurso de apelación una vez que se dicte la sentencia. Esto dará inicio a un largo proceso con el objetivo de revocar sus condenas. Dado que el caso fue juzgado y el juez tuvo que tomar numerosas decisiones, su equipo de apelación tendrá argumentos que presentar", continuaba.

Ashley, madre de dos hijos, fue asesinada a tiros dentro de la casa de la familia Flynn en Tipp City, Ohio, el 16 de febrero. En ese momento, Flynn le dijo a la policía que había sido un intruso, pero cuatro días después fue arrestado bajo la acusación de haber apretado el gatillo y haber simulado la escena del crimen.

Durante el juicio, los fiscales alegaron que Flynn "quería un futuro" con su amante y revelaron varios mensajes de texto impactantes que le envió.

"Si pudiera matarla y no ir al infierno, lo haría sin pensarlo dos veces", escribió supuestamente días antes de la muerte de Ashley. La noche anterior al hallazgo de su cuerpo, Flynn le envió un mensaje a su amante diciéndole: "Te elijo a ti. Soy libre".

Caleb y Ashley tuvieron dos hijas, y la mayor le escribió a su padre una carta que fue leída en voz alta en el tribunal por un miembro de la familia antes de su sentencia el lunes.

"Ashley Flynn fue lo mejor que te pudo haber pasado", escribió Alyssa, de 12 años. "Tenías la mejor vida del mundo y decidiste tirarla por la borda por una chica que tenía la mitad de tu edad".

En su propia declaración, Flynn sollozó al dirigirse a sus hijas, a quienes llamó "mi mayor alegría en esta vida": "Que sepáis que vuestro papá está muy orgulloso de vosotras y os ama más allá de lo que las palabras pueden expresar. Tengo tantos pensamientos y sueños de criaros y veros crecer para convertiros en unas mujeres fuertes de Dios, pero lamentablemente no puedo. Y lo siento mucho".

Flynn declaró ante el tribunal que lamenta profundamente "las cosas horribles que dije sobre Ashley". Pero a pesar de lo que escribió en esas comunicaciones, insistió: "Yo no maté a mi esposa. Seguiré luchando por mi inocencia mientras el Señor me lo permita".