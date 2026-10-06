Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 6 de octubre

Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

El concursante riojano ha roto su racha con el color azul con un triunfo de categoría al quedarse a sólo dos letras del bote de 1.120.000 euros.

Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

El duelo entre Moisés y David ha vuelto a responder a las expectativas y ha dejado una batalla de altísimo nivel en AlaZ. En un intenso toma y daca, el riojano ha recuperado su mejor versión al llegar a 23 aciertos, un listón que esta vez se ha quedado muy alto para su rival.

Durante buena parte de la prueba ha sido David quien ha llevado la iniciativa. De hecho, ha mantenido una cierta ventaja hasta completar su primera vuelta con 21 aciertos con el mejor turno de la tarde, de nueve respuestas seguidas. Sin embargo, el barcelonés se ha estancado y la dinámica ha cambiado por completo con el paso de las letras.

Moisés ha aprovechado la situación para reducir distancias primero y tomar la delantera después, ampliando su marcador hasta alcanzar unos espectaculares 23 aciertos. David ha intentado reaccionar en la recta final, pero varias respuestas se le han resistido y su remontada ha sido imposible, por lo que cederá el color naranja tras una gran racha. ¡Revive este intenso AlaZ en el vídeo!

“Le quedan dos para llevarse el bote”: David, ante una ocasión de oro en AlaZ tras vencer a Moisés

“Le quedan dos para llevarse el bote”: David, ante una ocasión de oro en AlaZ tras vencer a Moisés

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

“Aquí hay más tensión que cagando sin pestillo”: Eduardo Navarrete retrata el caos de Moisés en el ¿Dónde Están?

“Aquí hay más tensión que cagando sin pestillo”: Eduardo Navarrete retrata el caos de Moisés en el ¿Dónde Están?

“¿Dónde está Leonardo?”: Eduardo Navarrete se hunde con DiCaprio en el Titanic de Palabras Cruzadas

“¿Dónde está Leonardo?”: Eduardo Navarrete se hunde con DiCaprio en el Titanic de Palabras Cruzadas

Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista
Mejores momentos | 6 de octubre

Esmeralda Moya canta ‘Azul’… ¡y hace pleno para el equipo naranja!: cruce de colores en La Pista

Shakira
FAMOSOS

El motivo por el que Shakira pide revisar el convenio de la custodia con Piqué: "No quiere que sus hijos se pasen el mes en el avión"

Samantha Vallejo-Nágera
¿QUÉ SE CUECE?

Cenas rápidas, fáciles y sin manchar: Samantha Vallejo-Nágera nos da cuatro recetas para cuando no apetece cocinar

La cocinera nos da cuatro recetas para cuando no apetece cocinar mucho, pero aun así queremos algo rico y curioso. ¡Para todos los gustos!

La Mesa analiza el 29-N con Vallés, Redondo y Nart, y sienta a Sara Carbonero, Míchel y David Summers
EL MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO

La Mesa analiza el 29-N con Vallés, Redondo y Nart, y sienta a Sara Carbonero, Míchel y David Summers

Cristina Pardo reúne este miércoles en Antena 3 a analistas políticos para repasar las claves del adelanto electoral y cierra el programa con una sorpresa preparada para cinco invitados de mundos muy distintos.

Adrián

Confunden a Adrián con su abuelo y le dan por muerto: "Mi DNI aparecía como el de una persona fallecida"

Perro

Adrián, en guerra con su expareja por la custodia de su perro: "He estado diez años con él, no me merezco pasar por esto"

Firmas

Las firmas de 25.000 mujeres por el desabastecimiento de tratamiento para la menopausia llega al Ministerio de Sanidad

Publicidad