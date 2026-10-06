Moisés vuelve a los 23 aciertos y aprovecha el tropiezo de David en AlaZ

El duelo entre Moisés y David ha vuelto a responder a las expectativas y ha dejado una batalla de altísimo nivel en AlaZ. En un intenso toma y daca, el riojano ha recuperado su mejor versión al llegar a 23 aciertos, un listón que esta vez se ha quedado muy alto para su rival.

Durante buena parte de la prueba ha sido David quien ha llevado la iniciativa. De hecho, ha mantenido una cierta ventaja hasta completar su primera vuelta con 21 aciertos con el mejor turno de la tarde, de nueve respuestas seguidas. Sin embargo, el barcelonés se ha estancado y la dinámica ha cambiado por completo con el paso de las letras.

Moisés ha aprovechado la situación para reducir distancias primero y tomar la delantera después, ampliando su marcador hasta alcanzar unos espectaculares 23 aciertos. David ha intentado reaccionar en la recta final, pero varias respuestas se le han resistido y su remontada ha sido imposible, por lo que cederá el color naranja tras una gran racha. ¡Revive este intenso AlaZ en el vídeo!