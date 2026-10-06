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Mejores momentos | 6 de octubre

“¿Dónde está Leonardo?”: Eduardo Navarrete se hunde con DiCaprio en el Titanic de Palabras Cruzadas

Moisés ha surgido como salvavidas de sí mismo y del equipo azul al hacer entero el panel dedicado a famosos nacidos en el año 1974.

“¿Dónde está Leonardo?”: Eduardo Navarrete se hunde con DiCaprio en el Titanic de Palabras Cruzadas

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal lo ha explicado claramente: el equipo azul tenía que decir el apellido de los famosos por lo que iba a preguntarles, todos nacido en el año 1974. Ha sido la temática de su panel en Palabras Cruzadas. Como siempre, el primer acierto parecía sencillo: “Interpretó el papel de Jack en la película Titanic”. Por increíble que parezca, Eduardo Navarrete ha fallado.

Intentando recordar al actor, el diseñador ha gritado y se ha echado a reír fruto de los nervios. Con la impotencia de ver cómo pasaban los segundos, ha terminado respondiendo “Vaquero”. Menos mal que Moisés ya ha ido de acierto en acierto hasta el pleno de su panel, sin necesidad incluso de que interviniera Elizabeth Reyes.

Eduardo se ha explicado después: “¡Cómo me ha costado!”. El invitado estaba buscando el nombre y no DiCaprio, el apellido: “¿Dónde está Leonardo?”. Menos mal que, en esta prueba, Moisés ha sido la tabla de salvación para evitar el naufragio. ¡Dale al play!

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