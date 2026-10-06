El motivo por el que Shakira pide revisar el convenio de la custodia con Piqué: "No quiere que sus hijos se pasen el mes en el avión"

Durante su paso por España, Shakira no solo ha estado en el Macondo Park dando sus conciertos, sino que también ha tenido tiempo para arreglar asuntos familiares. La cantante se ha visto las caras con su exmarido, Gerard Piqué, en los Juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

El motivo de ese encuentro es la revisión de algunos puntos de la custodia compartida de sus dos hijos. El principal punto de discordia son los trayectos transatlánticos que los menores se ven obligados a hacer para ir a ver a su padre en España.

Desde que Shakira fijó su residencia en Miami, sus hijos hacen vuelos de varias horas cada vez que van a ver a su padre. Por eso, tratan de llegar a un acuerdo en el que sea Piqué el que viaje a Miami para verlos a ellos durante periodos vacacionales de corta duración.

"El lunes tuvieron un acto de conciliación para llegar a un acuerdo y no llegar a juicio, pero no hubo acuerdo", afirma Pilar Vidal. Por eso, Shakira y Piqué se han visto las caras en el juicio y nuestra colaboradora ha explicado el origen de la disputa: "Él dice que tiene mucho trabajo y no pude viajar, pero Shakira cree que es un deber de los adultos".

Pese a los puntos de discordia, Pilar Vidal asegura que el entorno de Shakira deja claro que esta petición no implica que los niños no quieran a su padre. "Lo adoran, pero son menores y ella no quiere que sus hijos se pasen el mes en el avión", señala Pilar Vidal.

Por su parte, el entorno de Piqué defiende que los niños viajen a España para que no pierdan el arraigo con nuestro país. Además, el futbolista insiste en que está cumpliendo el régimen de visitas y vacaciones escrupulosamente. "Según él, no hay ninguna razón para romperlo y hacer un nuevo convenio", advierte nuestro colaborador Nacho Gay. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!