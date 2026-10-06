Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

FAMOSOS

El motivo por el que Shakira pide revisar el convenio de la custodia con Piqué: "No quiere que sus hijos se pasen el mes en el avión"

Coincidiendo con el paso de la gira de Shakira por España, la cantante y su exmarido han vuelto a verse las caras en los Juzgados. El motivo: revisar algunos puntos de la custodia compartida de sus hijos.

Shakira

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Durante su paso por España, Shakira no solo ha estado en el Macondo Park dando sus conciertos, sino que también ha tenido tiempo para arreglar asuntos familiares. La cantante se ha visto las caras con su exmarido, Gerard Piqué, en los Juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

El motivo de ese encuentro es la revisión de algunos puntos de la custodia compartida de sus dos hijos. El principal punto de discordia son los trayectos transatlánticos que los menores se ven obligados a hacer para ir a ver a su padre en España.

Desde que Shakira fijó su residencia en Miami, sus hijos hacen vuelos de varias horas cada vez que van a ver a su padre. Por eso, tratan de llegar a un acuerdo en el que sea Piqué el que viaje a Miami para verlos a ellos durante periodos vacacionales de corta duración.

"El lunes tuvieron un acto de conciliación para llegar a un acuerdo y no llegar a juicio, pero no hubo acuerdo", afirma Pilar Vidal. Por eso, Shakira y Piqué se han visto las caras en el juicio y nuestra colaboradora ha explicado el origen de la disputa: "Él dice que tiene mucho trabajo y no pude viajar, pero Shakira cree que es un deber de los adultos".

Pese a los puntos de discordia, Pilar Vidal asegura que el entorno de Shakira deja claro que esta petición no implica que los niños no quieran a su padre. "Lo adoran, pero son menores y ella no quiere que sus hijos se pasen el mes en el avión", señala Pilar Vidal.

Por su parte, el entorno de Piqué defiende que los niños viajen a España para que no pierdan el arraigo con nuestro país. Además, el futbolista insiste en que está cumpliendo el régimen de visitas y vacaciones escrupulosamente. "Según él, no hay ninguna razón para romperlo y hacer un nuevo convenio", advierte nuestro colaborador Nacho Gay. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Shakira

El motivo por el que Shakira pide revisar el convenio de la custodia con Piqué: "No quiere que sus hijos se pasen el mes en el avión"

Samantha Vallejo-Nágera

Cenas rápidas, fáciles y sin manchar: Samantha Vallejo-Nágera nos da cuatro recetas para cuando no apetece cocinar

La Mesa analiza el 29-N con Vallés, Redondo y Nart, y sienta a Sara Carbonero, Míchel y David Summers

La Mesa analiza el 29-N con Vallés, Redondo y Nart, y sienta a Sara Carbonero, Míchel y David Summers

Adrián
Nos lo cuenta

Confunden a Adrián con su abuelo y le dan por muerto: "Mi DNI aparecía como el de una persona fallecida"

Perro
Denuncia

Adrián, en guerra con su expareja por la custodia de su perro: "He estado diez años con él, no me merezco pasar por esto"

Firmas
TE LO CONTAMOS

Las firmas de 25.000 mujeres por el desabastecimiento de tratamiento para la menopausia llega al Ministerio de Sanidad

El desabastecimiento de tratamientos hormonales para la menopausia afecta a miles de mujeres. Todas ellas piden una solución o alternativas a la falta de medicamentos y han entregado 25.000 firmas al Ministerio de Sanidad para reclamarlo.

Ceuta
CRISIS EN CEUTA

Miles de migrantes desalojados en Ceuta, de las playas a los montes: "He cogido mi caseta y al monte"

Casi todos los asentamientos de migrantes instalados en las playas de Ceuta han sido desalojados ante la inminente visita de los Reyes. Sin embargo, muchos no han vuelto a Marruecos, sino que se han movido de las playas a los montes o a otros puntos de la ciudad.

Romero

La dramática situación de Romero, uno de los acampados en Sol: "No llego ni a final ni a principio de mes"

Propietarios

David Canales, propietario, ante el rescate de los decretos Maricarmen: "Los caseros saldremos corriendo"

Sergio, un mar de dudas en el Panel con Bote: ¿La Gran Final o 1.900 euros?

Sergio, un mar de dudas en el Panel con Bote: ¿La Gran Final o 1.900 euros?

Publicidad